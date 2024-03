Onko lakkojen hintalappu vielä kohtuullinen? Ahtaajat ja AKT: Hallitus vie tavalliselta ihmiseltä vielä enemmän

Poliittisilla lakoilla vastustetaan hallituksen työelämäuudistuksia. Kokon mukaan hallituksen koko suunnitelma on huono, mutta tässä vaiheessa hän pitää ongelmallisimpana suunnitelmaa rajata lakko-oikeutta.

– Ensin halutaan rajata lakko-oikeus, jotta emme jatkossa pystyisi protestoimaan tulevia heikennyksiä vastaan. Nythän meillä ei ole yksittäisiä lakimuutoksia vielä oikeastaan tullut, vaan lakko-oikeuden rajoittaminen on selvästi hallituksen listalla ensimmäisenä.

Kokon mukaan muun muassa ahtaajien lakoissa on kyse suuremmasta paineesta, jossa pyritään kohdistamaan toimenpiteitä elinkeinoelämään, erityisesti suurempiin yrityksiin.

– Meidän ahtaajamme ovat työtaistelussa tässä paljon suuremman joukon puolesta, eli he ovat jälleen kerran hyvin solidaarisia. Samoin kuin ovat muun muassa Teollisuusliiton ja JHL:n jäsenet.

Ammattiyhdistysliike on jo pidempään peräänkuuluttanut parempaa neuvotteluyhteyttä. Yleensä hallitus on antanut työmarkkinaosapuolten keskenään neuvotella uudistuksista, jotka on sitten kirjattu lakiin.