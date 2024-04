Ihmisen suusta löytyvä tavallinen bakteeri voi nopeuttaa syövän kasvua

Suomalaisten kansantauti parodontiitti on suun tulehdussairaus, joka tuhoaa hampaiden kiinnityskudosta. Yksi sen aiheuttajista on ihmisen suussa elävä bakteeri Fusobacterium nucleatum, jonka on tuoreessa tutkimuksessa todettu lisäävän paksusuolen syövän kasvua, kertoo Yahoo.