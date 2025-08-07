Poliisi tutki Jätkäsaaressa katolta pudonneiden tyttöjen puhelimet – tämä selvisi

Kaksi noin 15-vuotiasta nuorta kuoli pudottuaan katolta Jätkäsaaressa Helsingissä lauantaina 19. heinäkuuta.Lehtikuva
Asian selvittäminen jatkuu kuolemansyyntutkintana.

Poliisi ei epäile Jätkäsaaressa katolta pudonneiden tyttöjen kuolemiin liittyvän rikosta. 

Poliisi tiedotti asiasta torstaina saatuaan tutkittua keskusrikospoliisin kanssa nuorten käytössä olleiden digitaalisten laitteiden sisältöä. 

Muun muassa laitteilla olevien materiaalien perusteella voidaan todeta, ettei kuolemiin liittyen ole tapahtunut rikosta.

Helsingin poliisi jatkaa asian selvittämistä kuolemansyyntutkintana. 

Kaksi noin 15-vuotiasta nuorta kuoli pudottuaan katolta Jätkäsaaressa Helsingissä lauantaina 19. heinäkuuta. Nuoret putosivat pysäköintitalon katolta.

