"Ihmeellistä!" Mika Häkkinen tylytti Viaplayllä F1-menestyjätallin kuskia – viikonloppu sai kammottavan lopun

Red Bullin tallipäällikön Christian Hornerin mukaan sopimus on mallia 1+1-vuotinen. Varmaa on se, että Perez ajaa Red Bullilla ainakin ensi kaudella.

– Eihän sitä viitsisi koko aikaa hakkua, mutta onhan se fakta, kun pitää verrata tallikaveriin, että ero on aivan liian suuri. Varsinkin nyt kun talli tekee parin vuoden jatkosopimuksen kuljettajan kanssa, joka ei pysy yhtään kärjen vauhdissa. Onhan se ihmeellistä! Häkkinen hämmästeli.

Perez on kuljettajien MM-pisteissä vasta viidentenä (107). Hän on kerännyt alkukauden yhdeksästä kisasta 87 pistettä vähemmän kuin hänen tallikaverinsa Verstappen, joka on kuljettajien taulukon kärjessä.