F1-mestari sohaisee Red Bullin valtavaa ongelmaa: "Eivät voi antaa tämän jatkua"

– He ovat takajaloillaan. Perezin on ajettava vähintäänkin pisteille, jos hän ei kykene ajamaan maaliin Maxin perässä. He eivät voi antaa tämän jatkua ikuisesti. Jos hän ei seuraavassakaan kisassa saa pisteitä, ennen pitkää heidän on vedettävä hänet ulos autosta ja laitettava joku muu tilalle, Button painottaa.