SM-liigan voimasuhteissa järähtelyä – "Suurin mestarisuosikki"

Lukko nousi keskiviikon kierroksella jääkiekon SM-liigan piikkipaikalle. Raumalaisryhmästä tehtiin kova linjanveto Huomenta Suomen Kiekkoraadissa torstaina.

Lukko on voittanut joulu-tammikuun 12 ottelustaan yhdeksän. Keskiviikon Pelicans-vierasvoitto nosti sen ensi kertaa tällä kaudella liigan kärkeen pisteellä ohi SaiPan.

Raumalaisryhmän ponnahdusta on odotettu, sillä se loistanut erinäisissä tilastoissa koko alkukauden, mistä MTV Urheilukin kertoi joulukuun alussa.

Tähän tarttui myös Kiekkoraadin jäsen, MTV Urheilun selostaja Sebastian Waheeb.

– Lukko on minun papereissani suurin mestarisuosikki. Se on koko kauden dominoinut ylivoimaisesti maaliodottamia, laukaisumääriä… se on vain antanut odotuttaa, että milloin se tulos tulee näin hyvin, Waheeb linjasi torstaina.

Waheeb pitää Lukon pelaajamateriaalia jopa liigan tasokkaimpana, kun maalivahtipuolelle tuli vielä vahvistusta Joni Ortiosta.

– Haisee Ässät–Lukko finaaleilta, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi heitti pilke silmäkulmassa mainiten toisen kuuman Satakunnan liigajoukkueen.

Yllä olevalla videolla lisää analyysiä Lukon ja Ässien kuumasta vireestä, mestarisuosikki Tapparan vaikeasta tilanteesta sekä Nuorten Leijonien hopeaesityksistä MM-kisoissa.