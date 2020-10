Vastaamo-kiristäjä sai lunnasrahoja ainakin 14 uhrilta ja liikutteli niitä eteenpäin – F-Securen Hyppönen: "Palapelin palasia on"

Poliisi on kehottanut uhreja olemaan maksamatta kiristettävää summaa. Bittiraha on jakanut kehotuksen sivuillaan omassa tiedotteessaan.

Kuva kiristäjästä hajanainen, mutta "palapelin palasia" on

Tiedossa on myös, että kiristäjä on viime yönä liikutellut rahoja. Pystytäänkö rahan liikkeitä seuraamaan?

– Seuranta on nyt käynnissä ja tilanne on päällä. Pyrimme seuraamaan, mitä rahoilla tehdään ja mihin ne oikein menevät, Hyppönen sanoo.

Anonyymissa Tor-verkossa toimiva tekijä on edelleen hämärän peitossa ja kuva hänestä on vielä hajanainen. Hyppösen mukaan "palapelin palasia" kuitenkin on ja niitä kerätään koko ajan lisää.