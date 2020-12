Pekka Pouta: Valkea joulu on oikeastaan todennäköisempi kuin lumeton joulu, paitsi näillä alueilla – "Tämähän on aika varma tapaus"

– Alussa Etelä-Suomi on miltei kylmempi kuin normaalisti. Se on tuo idän virtaus. Mutta sitten lämpötila kohoaa ennen jouluaattoa vähän keskimääräistä lämpöisempiin lukemiin ja sen jälkeen taas viilenee.

Sadetutka lupaa myös hyvää

– Norjan vuoriston tilanne tarkoittaa sitä, että vielä joulunalusviikollakin on jonkinnäköinen itävirtauksen mahdollisuus. Eli on mahdollista, että meille puhaltaisi pidemmän aikaa idän kantilta.

Kaksi viimeistä viikkkoa "kohtalaisen talvisia"

Valkoinen joulu entistä todennäköisempi

– Tämähän on aika varma tapaus, Se, missä nyt on lunta, on joulunakin lunta. Salpausselän eteläpuolelta Vaasan pohjoispuolelle kulkee mielestäni rantu, jonka pohjoispuolella on jonkinnäköinen lumipeite, Pouta kertoo ja näyttää, missä lumiraja Suomessa nyt menee.