Pitkän ajan ennuste on "paras arvaus"

Talveen tuloon on "toivoa ja mahdollisuuksia"

– Kuukausiennusteen mukaan etelään ei ole luvassa talvea ainakaan ennen helmikuun alkupuolta. Toivoa ei kannata kuitenkaan vielä menettää, sillä jos tähän kausiennusteeseen on yhtään luottamista, saadaan eteläänkin kuitenkin vielä talvi. Siihen on toivoa ja mahdollisuuksia.

– Norjan ja Grönlannin välillä on pyörinyt matalapainen pitkän pitkän aikaa ja sieltä on noussut sadealueita Suomen ylle. Niiden reitti on ollut sellainen, että etelässä sade on ollut silkkaa vettä, pohjoiseen taas on tullut lunta.