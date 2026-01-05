Lapin Savukoskella sivuttiin jo talven pakkasennätystä.
Talvinen pakkassää jatkuu Suomessa tällä viikolla, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle.
Tänään pakkanen on monin paikoin kireää, ja -20 asteen lukemia on etelää myöten.
Maan keskiosissa ja Lapissa lämpötilat liikkuvat 30:n ja jopa 40 pakkasasteen välillä.
Päivystävä meteorologi Tuukka Keränen arvioi, että talven pakkasennätys, -39,9 astetta, saattaa mennä rikki tänään tai lähipäivinä.
Ennätystä sivuttiin jo tänä aamuna Lapin Savukoskella puoli kahdeksan aikaan.