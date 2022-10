Hyundain tuore kuskipäätös avaa pelin, miten käy tallipaikkaa kärkkyvälle Teemu Suniselle? – "Hänellä on mahdollisuus"

Hyundain päätös avaa ensi kauden kuskipelin totaalisesti. Solberg on ajanut tällä kaudella Hyundain kolmatta autoa yhdessä konkarikuski Dani Sordon kanssa.

Solbergin lähdön myötä Hyundailta irronnee yksi kuskipaikka halukkaalle kuljettajalle. Yksi ajopaikkaa kärkkyvistä kuskeista on Teemu Suninen, joka on ajanut tällä kaudella Hyundain WRC2-autolla.

28-vuotias Suninen on käynyt kauden mittaan Hyundain kanssa jonkinlaisia keskusteluja mahdollisesta ajopaikasta ensi kaudelle, mutta viime aikoina on ollut hiljaisempaa. Sunisen mukaan käydyissä keskusteluissakaan ei kuitenkaan ole ollut "mitään ihmeellistä".

– Pitää jatkaa samalla lailla. Ajaa ja suoriutua hyvin. Se on oikeastaan ainoa asia, mitä tässä kohtaa pystyy tekemään. Jatkaa samalla tavalla kuin tähänkin asti, Suninen painottaa.

Sunisen kausi WRC2-luokassa on ollut haastava, mutta suomalaiskuski on väläyttänyt vahvaa vauhtiaan useampaan otteeseen. Suninen onkin pääosin ihan tyytyväinen kautensa antiin tähän mennessä.

Sunisen kausi ei kuitenkaan ole vielä ohi. Edessä on vielä kaksi rallia.

"Teemulla on mahdollisuus"

C Moren asiantuntija Jari Ketomaa on Sunisen kanssa samoilla linjoilla siitä, että nyt pöytään on lyötävä kovia näyttöjä ja ajosuorituksia. Hyundain tuore päätös saattaa avata Suniselle nimittäin sauman ajaa WRC-luokassa ensi kaudella.