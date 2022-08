Muhiiko rallin MM-sarjassa suuri siirtopommi? Tähtikuljettajan tulevaisuudesta mystinen kommentti – "Sanon vain sen"

Viime aikoina huhujen keskiössä on ollut Hyundain Ott Tänak. Sunnuntaina Belgian MM-rallissa voittoa juhlineen Tänakin on huhuttu harkitsevan siirtoa M-Sport Fordille.

Tänakilla on ensi kaudesta sopimus Hyundain kanssa. Tällä kaudella Tänakin käytös on kuitenkin puhuttanut, sillä virolaistähti on ajoittain antanut kriittistäkin palautetta tiiminsä hybridikilpurista.