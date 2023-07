Teemu Suninen ei pelkää Hyundain WRC-tallin ykköstähteä – "Hänen kanssaan on pystynyt tekemään töitä"

Hyundailla Suninen saa tallikavereikseen toisen suomalaiskuski Esapekka Lapin sekä belgialaistähti Thierry Neuvillen, joka on ajanut korealaisvalmistajan leivissä siitä saakka, kun Hyundai palasi MM-sarjaan kaudella 2014.

Neuvillea ei ole aina pidetty helpoimpana mahdollisena tiimikaverina, mutta Suninen uskoo homman onnistuvan.

– Kyllä se on ihan satavarma, että pystymme hyvin tekemään hommia yhdessä. Lapin kanssa olimme tiimikavereita jo Fordilla ja siellä homma toimi tosi hyvin. Pystyimme viemään hommaa eteenpäin. Peli on sillä tavalla ollut avointa. EP on myös Neuvillesta puhunut positiivista, että hänen kanssaan on pystynyt tekemään töitä, Suninen sanoo MTV Urheilulle.

– En usko, että mitään ongelmia sen suhteen tulee olemaan. Se on yksi tärkeimmistä asioista tiimissä, että asioita voi jakaa ja tehdään yhdessä töitä. Testipäiviä on hirveän vähän ja jos voimia voi yhdistää, niin se on aina positiivinen juttu.

Hyundailla Sunisella on loistava tilaisuus nousta aina koko kauden tehdaskuskiksi saakka. Espanjalaiskonkari Dani Sordon ura päättyy todennäköisesti meneillään olevaan kauteen, joten jos näytöt Suomessa ja Virossa ovat hyviä, voisi Suninen nousta jo ensi vuonna vähintään jakamaan ajovastuuta kolmannessa autossa.

Korealaisvalmistajan tallipomo Cyril Abiteboul on myös puhunut, että tiimi miettii neljällä autolla kilpailemista ensi kaudella. Tässä skenaariossa koko kauden pesti voisi olla Sunisen osalta mahdollinen jo vuonna 2024. Myös Neuville on ajouransa ehtoopuolella, joten paikkoja on taatusti tulevina vuosina auki.

– Tiimiin on erittäin kiva mennä, kun on kokemusta ja taitoa, mistä ottaa oppia sekä vertailla omaa vauhtia. Niiden muutamien testien perusteella, mitä olemme ajaneet, niin paljon on ollut analysointia ja insinöörejä pohtimassa asioita. Vauhtiani on verrattu myös muihin kuskeihin, että tietää, missä mennään, Suninen kertoo.