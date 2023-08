Toyota joutumassa ongelmiin rallin kiharaisessa kuskiruletissa? Asiantuntijalla vahva usko supersiirron toteutumiseen – "Joutuvat ottamaan jonkun villin kortin"

MM-rallin kuskimarkkinoilla tilanne on äärimmäisen mielenkiintoinen. Kärkikuskeista ainoastaan Hyundain Thierry Neuvillellä on voimassa oleva sopimus myös kaudesta 2024. Myös huhuja liikkuu. Viimeisimmän mukaan Toyotalla tällä kaudella viidessä MM-rallissa ajanut kahdeksankertainen maailmanmestari Sebastien Ogier voisi olla siirtymässä Hyundaille.

– Niin vähän on ajopaikkoja loppupeleissä, ja fakta on, että ei hirveän paljon huippukkuskejakaan ole. On kieltämättä mielenkiintoinen tilanne, Jari Ketomaa summaa.

– Ei ole pitkään aikaan nähty näin kimuranttia tilannetta.

Ketomaan mukaan koko vyyhti alkaa purkautua, kunhan Kalle Rovanperä tekee päätöksensä.

Vuodesta 2020 Toyotalla ajaneen viime vuoden maailmanmestarin sopimus japanilaistallissa päättyy tähän kauteen. Rovanperän managerin Timo Jouhkin uutisoitiin kesäkuun alussa avanneen ensi kautta koskevat keskustelut myös Hyundain kanssa.

– En näe, että Kalle... Varmaan rahasumma, mitä Hyundailla on tarjota on aika iso, mutta epäilisin Kallen liikettä lähteä Hyundaille. Kuitenkin suorituskyky on enemmän kysymyskerkki Hyundailla kuin Toyotalla. Näkisin, että Kalle jatkaa kyllä Toyotalla, Ketomaa sanoo.

– Jos jotain ihmeellistä tapahtuisi ja Kalle tiimiä vaihtaisi, se olisi aika valtava paukku. Se avaisi aivan eri tavalla sitä juttua.

Mitä tekee Ott Tänak?

Rovanperän lisäksi suuri mielenkiinto kohdistuu M-Sportin Fordilla tällä kaudella ajaneeseen, vuonna 2019 Toyotalla maailmanmestaruuden voittaneeseen Ott Tänakiin. Tänak on nilkuttanut Fordillaan tällä kaudella kerran voittoon ja kerran kakkossijalle, mutta vastapainoksi luotettavuusongelmat ovat piinanneet virolaista.Tänakin aikeista tietää vain mies itse, mutta myös virolaisen paluuta Toyotalle on väläytelty yhtenä mahdollisena vaihtoehtona, jos Ogier siirtyisi Hyundaille.

Ketomaa ajattelee toisin.

– En jotenkin näe, että Tänak Toyotalle menisi, en usko että sinne mahtuu, Ketomaa toteaa.

–Jos Kalle menisi Hyundaille, sitten Tänak menisi varmasti Toyotalle. Mutta en näe, että Toyota lähtee muuttamaan dynamiikkaa siinä tiimissä. Ne hakevat ennemmin sinne jotain uusia tulevaisuuden tähtiä.

Sen sijaan Ogierin lähtöön Hyundaille Ketomaa uskoo. Hyundailla työskentelee Ogierille tuttuja henkilöitä, joiden kanssa hän on tottunut menestymään. Tallin tekninen johtaja Francois-Xavier Demaison ja insinööri Gerard Jan de Jongh ovat Ogierille tuttuja Volkswagenin menestysvuosilta.

– On paljon historiaa, ihmisiä keiden kanssa hän on tehnyt hyviä tuloksia. Ogierilla on ehkä enemmän uskoa siihen tekniseen porukkaan, ketä Hyundailla on.

Sitten on vielä yksi Tänak-spekulaatio.

– Menisin sillä yhtälöllä, että Ogier voisi Hyundaille lähteä. Tänakia en näe Toyotalla, mutta entä jos Tänak menee Hyundaille. (Tallipäällikkö) Cyril Abiteboulin ajattelumaailma on vähän avoimempi kuin ennen ehkä on ollut. Näkisin, että hän neuvottelee Tänakin palveluksista Hyundaille mahdollisesti.

Suomalaisten tilanne

Edellä kuvatussa mallissa, jossa Tänak jättäisi Fordin taakseen on (ainakin) yksi ongelma.

– Siinä Ford jäisi täysin ilman... Pakko olisi Fordillakin olla joku hyvä kuski, Ketomaa pohtii.

– Pystyykö Ford sitten tarjoamaan mitään Tänakille? En tiedä.

Suomalaiskuskeista Kalle Rovanperä valitsee ajopaikkansa. Myös tällä kaudella kaksi kisaa Hyundailla ajaneen Teemu Sunisen ensi kausi näyttää selvältä. Sunisen manageri Jouhki on kertonut Sunisen ajavan ensi kaudella tallin autolla ainakin puolet ralleista.

– Jos Ogier menisi Hyundaille, Teemu Sunisella olisi ihan hyvä paikka ajaa ne kisat, mitä Ogier ei aja, Ketomaa sanoo.

Esapekka Lapin Ketomaa näkee lopulta jatkavan Hyundailla Neuvillen rinnalla. Ketomaa lausuu vielä sanasen myös Tänakista.

– Lappi ei varmaan enää Fordille mene. Ehkä Neuville-Tänak-kaksikko olisi hankala parivaljakko. Niillä ei kovin ruusuinen yhteiselo ole ollut, Ketomaa pyörittelee.

– Ehkä Tänak jää Fordille. Minusta Neuville-Lappi-dynamiikka toimii tiimin kannalta ihan hyvin siinä.

Kuljettajapaletti Ketomaan tapaan

Kaiken tämän pyörittelyn jälkeen on aika paljastaa Jari Ketomaan näkemys ensi kauden rallin MM-sarjan tallipaikoista.

M-Sport Ford

– Fordilla ajavat Tänak ykköskuskina ja sitten Fourmaux (Adrien Fourmaux) ajaa enemmän kisoja kuin Loubet (Pierre-Louis Loubet). Ne vaihtavat niiden kahden osia. Fourmaux'ta nostetaan takaisin, koska asennoituminen Ralli2-puolella on ollut aika hyvää. Ne jatkavat sillä paletilla. Ei tule paljon lisäkisoja muille.

Hyundai

– Hyundailla jatkavat Neuville ja Lappi. Ogier tulee sinne ja sitten Suninen ajaa Ogierin kanssa (osan kisoista).

Toyota

– Toyotalla ovat Kalle ja Evans (Elfyn Evans)...

Vai ovatko sittenkään? Ketomaa jatkaa hieman spekulointia kuin alleviivatakseen kuskitilanteen kiharaisuutta.

– Entä, jos Evans menee Fordille? Ketomaa heittää.

– Evansilla on hyvä Ford-historia. Hänelle voisi riittää pienempi palkkakin. Saisi olla kotikonnuilla tiimin kanssa tekemisissä. Jos Tänakille ei tarjotakaan Fordilta mitään. Sinne meneekin Evans ykköskuskiksi, sitten Lapille voisi tulla töitä Toyotalta...

Ei sentään.

– Ei me lähdetä tuohon. Kyllä se on niin, että Toyota jatkaa näillä ja ne ottavat kolmanteen autoon...

– Toyotalla isoin ongelma on löytää kuski kolmanteen autoon. He joutuvat ottamaan jonkun villin kortin. Nostetaanko Pajari (Sami Pajari) ajamaan Katsutan (Takamoto Katsuta) kanssa, tai Emil Lindholm tai joku tällainen?

Toyotan ongelma kolmosauton kanssa realisoituu, jos, ja Ketomaan mielestä todennäköisesti kun, Ogier lähtee.