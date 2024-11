Hyundain tallipomo pudotti suuren tiedon Toyotan rallitiimistä?

– Sanoin jo aiemmin, että päätös tulee Japanin jälkeen, joten olemme lähellä, Abiteboul hymyili.

– Minulla on edelleen tavoitteena nähdä, kuinka voisimme saada neljännen auton mukaan. Se on yksi asioista, joista keskustelemme viikonlopun aikana, ja se vaikuttaa kuljettajavalintoihimme, ranskalaispomo paljasti.

Toyotan on määrä kertoa ensi kauden kuljettajistaan Japanin MM-rallin jälkeen. Kalle Rovanperä on palaamassa tallin kokopäiväiseksi kuljettajaksi. Myös Elfyn Evansin, Takamoto Katsutan ja Sebastien Ogierin odotetaan jatkavan tallissa, ja todennäköisesti Sami Pajari on saamassa enemmän vastuuta Rally1-autolla. Huhuissa Toyotaan on yhdistetty myös muita kuljettajia.