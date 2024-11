Hyundai hävisi rallin MM-sarjassa valmistajien mestaruuskamppailun Toyotalle erittäin täpärästi kolmen pisteen marginaalilla. Tallipäällikkö Cyril Abiteboul myöntää kuitenkin suoraan, että Toyota ansaitsi mestaruutensa.

MM-tittelin ratkaisu venyi kauden viimeiselle erikoiskokeelle, viimeiseen jäljellä olleeseen kuljettajaan. Elfyn Evansin piti tuoda autonsa ehjänä maaliin, jotta Toyota pääsi juhlimaan. Ja niin walesilaiskuljettaja myös teki.

Thierry Neuville ja kartturi Martijn Wydaeghe pääsivät kuitenkin juhlimaan Hyundain kanssa henkilökohtaisia mestaruuksia. Neuville oli jäänyt ennen tätä MM-hopealle peräti viidesti, ensimmäisen kerran jo 11 vuotta sitten.

Abiteboulin tunteet viimeisen ek:n jälkeen olivat ristiriitaiset.

– Tunne, jonka täytyy olla päällimmäinen, on se valtava tyydytys ja helpotus, että Thierry ja Martijn saavuttivat upean merkkipaalun urallaan. He ovat taistelleet niin kovasti niin monta vuotta tätä hetkeä varten. Se, että pääsee oman lajinsa huipulle, on jotakin erityistä, ja sitä on juhlittava täysillä, koska se oli täysin ansaittua, Abiteboul sanoi Dirtfishin mukaan.

– Tietysti kun pääsee todella lähelle jotakin, tässä tapauksessa valmistajien MM-titteliä, ja menettää sen viimeisellä erikoiskokeella näin vähällä, se on aina turhauttavaa. Mutta, rehellisesti sanottuna, se on ihan ok. Tämä meni oikein näin.

Ainakaan numeroiden valossa Abiteboulin näkemystä ei voi kiistää.

Toyota saavutti kauden 13 osakilpailussa kahdeksan voittoa, kuusi kaksoisvoittoa ja kaikkiaan 19 palkintokorokesijoitusta. Hyundain saldo oli viisi voittoa, yksi kolmoisvoitto ja kaikkiaan 15 palkintosijaa.

Toyota-kuljettajat ajoivat tänä vuonna 140 pohja-aikaa (viime vuonna 151) Hyundain 91:tä (viime vuonna ilman Ott Tänakia 66) vastaan.

Nopein Toyota-kuljettaja jäi tänä vuonna pohja-ajasta keskimäärin 0,00 sekuntia kilometrillä, eli Toyota-kuljettajat tekivät yhteensä yli puolet kauden pohja-ajoista. Viime vuoden vastaava ero oli täsmälleen sama.

Toiseksi nopeimman Toyota-kuljettajan ero pohja-aikaan oli tänä vuonna 0,26 ja viime vuonna 0,31 sekuntia kilometrillä.

Nopein Hyundai-kuljettaja jäi pohja-ajasta tänä vuonna keskimmäärin 0,06 sekuntia kilometrillä, kun vastaava ero oli viime vuonna 0,16. Toiseksi nopeimmalle Hyundai-kuskille tappiota pohja-aikaan tuli tänä vuonna 0,36 sekuntia kilometrillä viime vuoden lukeman ollessa 0,48.

Juttu jatkuu taulukon jälkeen.

Nopeimman ja toiseksi nopeimman Toyota- ja Hyundai-kuljettajan keskimääräinen ero pohja-aikaan (sekuntia kilometrillä) vuosina 2023–2024:

2024 2023 nopein Toyota 0,00 0,00 2. nopein Toyota 0,26 0,31 nopein Hyundai 0,06 0,16 2. nopein Hyundai 0,36 0,48

– Tämä lopputulos kuvaa mielestäni reilusti nykytilannetta. Mielestäni Toyota on valmistajana yhä sarjan kärjessä. Ja sekin on ok, koska olimme mielestäni paljon lähempänä kuin vuosi sitten, Abiteboul sanoi.

– Tämä tuo hyvää motivaatiota tehdä seuraavat askeleet ensi vuodeksi. Emme muistele tätä pahalla. Se, mitä Thierry ja Martijn tarjosivat, tuotti valtavan helpotuksen ja tyydytyksen.

Hyundaille jäi toki kauden viimeisestä osakilpailusta jossiteltavaa kisaa päätöspäivään lähdettäessä johtaneen Tänakin ulosajon muodossa. Abiteboul ei kuitenkaan halunnut jossitella.

– Moni asia olisi voinut mennä toisin. Entä jos Kalle (Rovanperä) ei olisi ajanut ulos Suomessa? Tai (Sébastien) Ogier kolmessa edellisessä kisassa? Toyota tarjosi meille paljon pisteitä tänä vuonna, ja me annoimme heille nyt muutaman.

– Kokonainen kilpailukausi on paljon monimutkaisempi juttu.