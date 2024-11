Sami Pajarin päätös kartturistaan Enni Mälkösestä kuohuttaa – Nyt puhuu Jari-Matti Latvala

– On totta kai aina vähän riskipäätös, kun vaihdat kartturia, varsinkin kun sinulla on ollut erittäin menestyksekäs kausi, Latvala kommentoi DirtFishille.

– Mutta se on kemiaan liittyvä asia, jonka täytyy toimia kuskin ja kartturin välillä. Tiiminä et voi koskaan päättää sitä, kuka kartturi on. Se on aina kuljettajan päätös.