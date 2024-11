Jari-Matti Latvala kertoo "salaisesta tapaamisesta" – Juha Kankkunen yllätettiin täysin

– Aluksi olin käytännössä shokissa. Mutta sitten taas toisaalta olen toiminut jo kahden vuoden ajan Toyotan lähettiläänä, joten tunnen tämän tiimin hyvin, ja se on mielestäni paras tiimi koko maailmassa, Kankkunen sanoi.

– Jari-Mattikaan ei pääse minua karkuun, vaan löydän aina hänet, joten tässä on hyvä tiimi taustalla. Aion jatkaa samaa hyvää työtä, mitä hän on tehnyt vuosien aikana.

– Asiasta keskusteltiin yleisellä tasolla. Ja voin kertoa, että meillä oli salainen tapaaminen Yuichiro Harunan (Toyotan projektijohtaja) ja Akio Toyodan (Toyotan hallituksen puheenjohtaja) kanssa Fuji Speedwayn yhteydessä olevassa hotellissa syyskuun alussa. Kävimme läpi eri vaihtoehtoja, ja tulimme siihen tulokseen, että herra Kankkunen on paras vaihtoehto, Latvala paljasti.

– Hän tuo kokemusta tiimiimme, ja hän on toiminut Toyotan lähettiläänä, joten hän on jo tavallaan osa perhettä. Hän on myös voittanut Toyotalla maailmanmestaruuden, joten hän sopii profiiliin täydellisesti.