F1-sarjaa johtavan Lando Norrisin ja hänen McLaren-tallitoverinsa Oscar Piastrin suoritukset Las Vegasin osakilpailussa on hylätty.

Lando Norris ajoi Las Vegasin osakilpailussa maaliin toisena ja vaikutti lähes varmistaneen uransa ensimmäisen maailmanmestaruuden. Tunteja kilpailun päättymisen jälkeen tuli kuitenkin päätös, joka sytytti mestaruustaistelun uudelleen ja tarjoaa Red Bullin Max Verstappenille mahdollisuutta kiriä viidenteen peräkkäiseen maailmanmestaruuteensa.

Tuomariston mukaan McLarenit rikkoivat pohjalevyn kulumaa koskevaa sääntöä. Norrisin lisäksi hylättiin hänen tallitoverinsa Oscar Piastri, joka ajoi maaliin neljäntenä. Piastri johti MM-sarjaa pitkään, kunnes Norris kiri ohi kauden loppuhetkillä.

McLaren on hallinnut kautta täysin ylivoimaisesti ja pitkään oli selvää, että jompikumpi kuljettajista juhlisi myös maailmanmestaruutta. Hylkäykset merkitsevät kuitenkin sitä, että Las Vegasissa voittoon ajanut Red Bullin Max Verstappen nousi MM-pisteissä tasoihin Piastrin kanssa. Heillä on eroa MM-kärkimies Norrisiin 24 pistettä. Ilman hylkäyksiä Norrisilla olisi ollut 30 pisteen kaula Piastriin ja 42 pisteen ero Verstappeniin.

Kisoja on jäljellä vielä kaksi. Jaossa on vielä 58 pistettä, sillä Qatarissa kisataan myös sprintti.

Verstappen voitti Las Vegasin kilpailun ylivoimaisesti ja hän on voittajasuosikki myös kauden päätöskisoihin, kun McLarenit, etenkin Norris, pyrkivät välttämään virheitä. Kauden viimeistä edellinen kisa ajetaan Qatarissa ensi sunnuntaina, ja kausi päättyy Abu Dhabin kisaan 7. joulukuuta.