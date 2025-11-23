Formula ykkösten Las Vegasin GP:ssä toiseksi ja neljänneksi sijoittuneita McLaren-tallin kuljettajia Lando Norrisia ja Oscar Piastria uhkaa hylkäys, raportoi muun muassa BBC. Tietojen mukaan heidän autoissaan on rikottu teknisiä sääntöjä autojen pohjalaudoista.

BBC:n mukaan tällaisesta rikkeestä seuraa yleensä hylkäys. Norrisin ja Piastrin tapausta käsittelee nyt tuomaristo.

Jos kaksikko hylätään, muuttuu MM-taisto melkoisesti. Las Vegasissa voittoon ajanut Red Bullin Max Verstappen nousisi tasoihin Piastrin kanssa: kummallakin olisi eroa MM-kärkimies Norrisiin 24 pistettä. Jos McLarenit saavat pitää Vegasin sijansa, Piastri on Norrisia perässä 30 pistettä ja Verstappen 42.

Kauden viimeistä edellinen kisa ajetaan Qatarissa ensi sunnuntaina, ja kausi päättyy Abu Dhabin kisaan 7. joulukuuta. Jaossa on vielä 58 pistettä, sillä Qatarissa kisataan myös sprintti.