Aki Manninen paljastaa, millaisen summan saa nyrkkeilyottelusta Immu Ilméniä vastaan 8:13 Katso haastattelu: Rita Niemi-Manninen sai aviomiehensä Aki Mannisen nyrkkeilyvalmentajalta yhden pyynnön. Julkaistu 26.11.2025 10:40 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Aki Manninen vieraili Huomenta Suomessa kertomassa nyrkkeilyprojektistaan. Hän paljastaa, millaisissa summissa hänen saamansa palkkio pyörii. Aki Manninen kohtaa nyrkkeilykehässä mediapersoona Immu Ilménin tämän järjestämässä kamppailuillassa Helsingin jäähallissa maaliskuussa. Aki Manninen ja hänen vaimonsa Rita Niemi-Manninen olivat kertomassa tästä uudesta aluevaltauksesta Huomenta Suomessa 26. marraskuuta. Manninen täytti tällä viikolla 50 vuotta. Pyöreiden vuosien kunniaksi hän päätti tarttua Ilménin tarjoukseen.





Aki Manninen tarttui Immu Ilménin tarjoukseen. Aino Haili / MTV

Mannisella on nyt muutama kuukausi takana nyrkkeilytreeniä. Maaliskuussa hänen pitäisi kohdata Immu Ilmén kehässä.

Manniselle suurin syy projektiin mukaan lähtemiseen oli omasta kunnosta huolehtiminen.

– Haluan näyttää itselleni, että vaikka mittarissa on 50 vuotta, niin pystyn silti menemään vaikka kehään. Väistelen vaikka sitten, ettei Immu osu, koska jos hän osuu, niin Manninen putoaa, mies toteaa.

Manninen paljastaa, että saa palkkioksi nyrkkeilyottelusta ja puolen vuoden harjoittelusta yhden ihmisen vuosipalkkaa vastaavan summan. Hänen mukaansa puhutaan kymmenistä tuhansista euroista. Hän ei kuitenkaan lähtenyt projektiin mukaan rahan vuoksi.

– Jos me Immun kanssa pystymme vetämään jäähallille porukkaa, niin että nämä ihan oikeat ammattinyrkkeilijät sitten saavat näkyvyyttä, niin se on hyvä juttu, Manninen sanoi.

Lisäksi hän astuu kehään heikoimpien ja kiusattujen puolesta.

Rita Niemi-Manninen myöntää, että näki aluksi kauhuskenaarioita aviomiehensä nyrkkeilyprojektissa.Aino Haili / MTV

Rita Niemi-Manninen liittyi mukaan Huomenta Suomen keskusteluun ja kertoi suhtautuneensa aluksi miehensä projektiin varauksella.

– Kyllä me tästä kotona neuvoteltiin. Totta kai mietin sitä, että pysyisi mies kunnossa ja terveenä. Minulle tuli kaikkia kauhuskenaarioita mieleen, että mitä siellä kehässä voisi tapahtua. Sitten kuitenkin lopulta ajattelin, että onhan tämä hieno haaste, että antaa mennä.

Fysioterapeutiksi opiskellut Rita kertoo olevansa tällä hetkellä huolissaan vain miehensä liikkuvuudesta, joka on lähes kadonnut kovan treenin vuoksi. Hän kertookin saaneensa aviomiehensä valmentajalta yhden neuvon.

– Hän sanoi minulle, että nyt Rita hoida tämän miehen liikkuvuus kuntoon. Kohta ei kierrä veri päässäkään, Niemi-Manninen naurahtaa.

Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!