Englanti varmisti paikkansa jalkapallon miesten MM-kisoihin 2026 ensimmäisenä eurooppalaismaana tiistaina, kun se kaatoi Latvian vierasnurmella 5–0.

Englannin yhdeksäs peräkkäinen arvokisapaikka alkoi näyttää varmalta, kun Harry Kane kasvatti vieraiden johdon 3–0-lukemiin kahdella osumallaan juuri ennen taukoa. Toinen maaleista tuli pilkulta.

Myös Anthony Gordon ja Eberechi Eze osuivat vieraille, Latvian oman maalin lisäksi.

Englanti on pelannut K-lohkossa kuusi ottelua puhtaalla saldolla, ja on nyt tavoittamassa johdossa sen keulilla. Albania (11 pistettä) ja Serbia (10) mittelevät jatkokarsintapaikasta.

Myös Etelä-Afrikka, Qatar, Saudi-Arabia, Norsunluurannikko ja Senegal varmistivat paikkansa 48 maan MM-turnauksessa tiistaina. Tällä hetkellä varma kisalippu on 28 maajoukkueella. Euroopasta mukaan tulee vielä 15 maata Englannin jatkoksi.

MM-jalkapalloon 2026 paikan varmistaneet maat:

Turnauksen isäntämaat:

Yhdysvallat

Kanada

Meksiko

Karsinnan selvittäneet:

Japani

Uusi-Seelanti

Iran

Argentiina

Uzbekistan (MM-debytantti)

Etelä-Korea

Jordania (MM-debytantti)

Australia

Brasilia

Ecuador

Uruguay

Kolumbia

Paraguay

Marokko

Tunisia

Egypti

Algeria

Ghana

Kap Verde (MM-debytantti)

Etelä-Afrikka

Qatar

Englanti

Saudi-Arabia

Norsunluurannikko

Senegal

Maat on listattu MM-paikan varmistumisen suhteen aikajärjestyksessä.