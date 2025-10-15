Englanti varmisti paikkansa jalkapallon miesten MM-kisoihin 2026 ensimmäisenä eurooppalaismaana tiistaina, kun se kaatoi Latvian vierasnurmella 5–0.
Englannin yhdeksäs peräkkäinen arvokisapaikka alkoi näyttää varmalta, kun Harry Kane kasvatti vieraiden johdon 3–0-lukemiin kahdella osumallaan juuri ennen taukoa. Toinen maaleista tuli pilkulta.
Myös Anthony Gordon ja Eberechi Eze osuivat vieraille, Latvian oman maalin lisäksi.
Englanti on pelannut K-lohkossa kuusi ottelua puhtaalla saldolla, ja on nyt tavoittamassa johdossa sen keulilla. Albania (11 pistettä) ja Serbia (10) mittelevät jatkokarsintapaikasta.
Myös Etelä-Afrikka, Qatar, Saudi-Arabia, Norsunluurannikko ja Senegal varmistivat paikkansa 48 maan MM-turnauksessa tiistaina. Tällä hetkellä varma kisalippu on 28 maajoukkueella. Euroopasta mukaan tulee vielä 15 maata Englannin jatkoksi.
MM-jalkapalloon 2026 paikan varmistaneet maat:
Turnauksen isäntämaat:
Yhdysvallat
Kanada
Meksiko
Karsinnan selvittäneet:
Japani
Uusi-Seelanti
Iran
Argentiina
Uzbekistan (MM-debytantti)
Etelä-Korea
Jordania (MM-debytantti)
Australia
Brasilia
Ecuador
Uruguay
Kolumbia
Paraguay
Marokko
Tunisia
Egypti
Algeria
Ghana
Kap Verde (MM-debytantti)
Etelä-Afrikka
Qatar
Englanti
Saudi-Arabia
Norsunluurannikko
Senegal
Maat on listattu MM-paikan varmistumisen suhteen aikajärjestyksessä.