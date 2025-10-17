Miesten Ykkösliigassa pelaavaa TPS:ää edustava Riku Riski, 36, lopettaa pitkän ja menestyksekkään jalkapallouransa tämän kauden jälkeen.

Laitahyökkääjänä viihtyvä Riski sai vuosina 2011–2017 tililleen 27 ottelua Suomen miesten maajoukkueessa. Hän teki Huuhkajissa neljä osumaa. Vuonna 2019 Riski kieltäytyi maajoukkueen Qatarin-otteluleiristä vedoten eettisiin syihin maan ihmisoikeustilanteen vuoksi.

Riski on pelannut Suomen miesten liigaa TPS:ssä ja HJK:ssa. Ulkomailla hän pelasi Puolan, Ruotsin, Norjan ja Skotlannin pääsarjoissa. Suomessa mestaruuksia on tullut HJK:ssa ja Norjassa Rosenborgissa.

– Se tuntui luonnolliselta, että nyt voisi olla aika jättää pelihommat ja antaa nuorempien hoitaa ne jatkossa. Tuntuu ihan hyvältä, kyllä tässä on jo aika paljon treenejä ja pelejä takana. Ei ainakaan vielä tässä vaiheessa ole mitenkään haikea fiilis, Riski sanoi perjantaina TPS:n kotisivuilla.

TPS:llä on kuluvaa kautta jäljellä Ykkösliigan kamppailu FC Lahtea vastaan ja kaksi nousukarsintaottelua.

