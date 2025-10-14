Qatar ja Etelä-Afrikka varmistivat tiistaina paikkansa jalkapallon miesten MM-lopputurnauksessa, joka pelataan ensi kesänä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.
Qatar lunasti MM-paikan nappaamalla 2–1-kotivoiton Arabiemiraateista. Boualem Khoukhi ja Pedro Miguel veivät Qatarin 2–0-johtoon, ja Arabiemiraattien Sultan Adil kavensi lisäajalla.
Etelä-Afrikka varmisti Afrikan C-karsintalohkon ykkössijan ja MM-kisapaikan tiistain 3–0-kotivoitolla Ruandasta. Thalente Mbatha, Oswin Appollis ja Evidence Makgopa tekivät Etelä-Afrikalle maalin mieheen.
Etelä-Afrikalle miesten MM-lopputurnauspaikka on kautta aikain neljäs ja edellisten kisojen isännälle Qatarille toinen.