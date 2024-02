Huuhkajien komeetta siirtyy jättisopimuksella – avaa nyt puhuttanutta ratkaisuaan: "Valehtelisin, jos sanoisin"

Peltola, 21, oli talven aikana haluttua tavaraa monissa Euroopan maissa, kuten MTV Urheilu joulukuussa uutisoi. Pitkän harkinnan jälkeen valinta kohdistui kuitenkin MLS:ään ja D.C. Unitediin.

– Olen iloinen, että saimme homman maaliin. Pohdin pitkään eri vaihtoehtojen välillä. Ehdin muutaman kerran jutella seuran GM:n Ally Mackayn kanssa, jolloin vahvistui se ajatus, että tänne mä haluan, Peltola summaa MTV Urheilulle D.C. Unitedin virallista vahvistusta edeltävänä päivänä.

Peltolasta tuli vapaa agentti, kun hänen sopimuksensa Helsingin Jalkapalloklubin kanssa umpeutui vuodenvaihteessa. Nappikauden HJK:ssa pelannut keskikenttäpelaaja avitti kasvattajaseuransa Veikkausliigan mestaruuteen ja Euroopan Konferenssiliigan lohkovaiheeseen. Samalla hän teki läpimurtonsa Huuhkajien riveissä, ihastuttaen kypsyydellään ja pelilukutaidollaan.

Peltolan loistoesitykset herättivätkin monien ulkomaalaisseurojen kiinnostuksen. Puhelin soi kiivaasti läpi talven.

– Se kuulosti alkuun siistiltä, istua tavallaan valmiiksi katettuun pöytään. Olin totta kai kiitollinen, että monesta paikasta oli kiinnostusta, soiteltiin ja tehtiin tarjouksia. Oli hauska huomata, että “voi vitsi, noikin haluaa mut!”

Oikean seuran ja projektin löytäminen ei kuitenkaan tapahtunut kädenkäänteessä.

– Jossain vaiheessa se kävi jopa taakaksi. Mitä pidemmälle se meni, sitä enemmän se otti henkisesti koville, eikä ollut enää yhtä siistiä. Ensimmäistä kertaa tässä tilanteessa olevana oppi tuntemaan, miten kannattaa käyttäytyä ja mitä kenellekin pitää vastata. Puheluita tuli tiheään tahtiin.

HJK-kasvatti vastaanotti tarjouksia ja kyselyitä muun muassa Italiasta, Ranskasta, Hollannista, Saksasta ja Ruotsista. Ensimmäisen kerran MLS nousi vaihtoehdoksi jo kesällä, kun Teemu Pukin ja Robin Lodin edustama Minnesota United saapui tarjous kourassa Suomeen.

– Sopimus olisi astunut voimaan vasta vuodenvaihteen jälkeen, enkä halunnut tarttua siihen silloin. Muutamaan kuukauteen ei MLS-seuroilta kuulunut, kunnes DC astui kuvioihin. Silloin aloin pohtimaan sitä.

Miksi ei Eurooppa?

Peltolan tulevaisuudesta heräsi kiivasta keskustelua jalkapallokannattajien keskuudessa, kun MLS-huhut vahvistuivat. Vasta uransa alkutaipaleella olevalle 21-vuotiaalle Yhdysvaltojen pääsarja on kaikkinensa harvinainen päämäärä. Moni totesi, että näkisi Peltolan mieluummin Euroopassa.

Peltola kuitenkin painottaa, että kokonaisuus perusteellisesti tehdyssä päätöksenteossa ratkaisi.

– Halusin aina mennä sinne, missä olen haluttu, ja sellaisen tunteen sain täältä. DC:llä oli selkeä suunnitelma minua varten. Se voitti minut puolelleen. GM:llä oli selvä käsitys siitä, että olisin tärkeä pelaaja joukkueelle, mikä selittää pitkän sopimuksenkin.

D.C. Unitedin oli ensitöikseen hankittava Suomen maajoukkuepelaajan MLS-oikeudet itselleen, ennen kuin se pääsi neuvottelemaan sopimuksesta. Niistä seura maksoi Minnesota Unitedille 75 000 dollaria, minkä jälkeen se käytti yhden harvoista Designated Player -statuksistaan Peltolaan.

– Se oli myös vahva osoitus heidän vakavuudestaan. Nyt kun joukkueessa ovat myös Christian Benteke ja Mateusz Klich, eivät he enää voi hankkia muita niin sanottuja isoja pelaajia.

Peltola vertaa D.C. Unitedin tarjoamaa sopimusta niihin, mitä sai Euroopasta.

– Eurooppalaiset seurat voivat puhua mitä tahansa. Lupailla sellaista ja sellaista roolia. Osan kohdalla pystyi lukemaan rivien välistä, että he haluavat vain nuoren, kohtuu hyvän pelaajan halvalla. Jouduin useasti kysymään itseltäni, haluavatko he minut sinne isoon rooliin, vai laittavatko he kiipeämään minut nokkimisjärjestyksessä nelosvaihtoehdosta avaukseen.

MLS on sarjana tunnettu siitä, miten palkkataso on eurooppalaisiin verrattuna korkeampi. Peltola ei kiistää sitä, etteikö raha olisi vaikuttanut myös hänen päätökseensä.

– Koitin tehdä päätöksen kokonaisuuden pohjalta ja valehtelisin, jos sanoisin ettei rahalla olisi ollut osaansa. Siihen vaikuttivat kuitenkin myös niin monet muut asiat, mitä sanoin esimerkiksi roolista ja siitä, että tunsi olonsa halutuksi, Peltola painottaa.

Peltola huomauttaakin, miten paljon tarjotun sopimuksen pituus ja palkka kertovat seuran varsinaisesta suunnitelmasta pelaajaa kohtaan. Etenkin, kun seuran ei tarvitse maksaa hänestä varsinaista siirtosummaa, vaan ainoastaan muutaman sadan tuhannen euron kasvattajakorvaus HJK:lle.

– Tarjousta on mielestäni verrattava muiden tarjousten sijaan siihen, miten se vertautuu siellä maassa. Alle keskivertopalkalla pelaaminen ei tuntuisi oikealta, etenkin kun olen käytännössä ilmainen hankinta. Eri asia silloin, jos minut ostettaisiin, sillä ei kukaan käytä miljoonia pelaajaan jota he eivät oikeasti halua.

– Lisäksi jos tarjottu sopimus oli pituudeltaan vaikkapa kaksi vuotta, kertoi se myös siitä, että heillä oli kysymysmerkkejä kohdallasi.

Hyvä aika hypätä MLS-junaan

MLS on ollut viime vuosina kovassa nosteessa maailman jalkapallokartalla. Peltola kokeekin tämän olevan varsin ihanteellinen aika loikata rapakon toiselle puolelle.

– MLS on kasvava sarja ja potentiaalia tulla top 6 -sarjaksi. Vuonna 2026 järjestettävät MM-kisat täällä voivat vain kasvattaa kiinnostusta. Koin, että tämä on sinänsä myös paras aika hypätä siihen junaan.

– Keskustelin avoimesti useiden muiden henkilöiden kanssa. Entisten ja kokeneiden pelaajien, joiden mielipidettä arvostan. DC:n suhteen tuli paljon hyviä kommentteja ja vihreää valoa. Se oli merkittävä tekijä.

Monien suomalaisten MLS-pelaajien kohdalla maajoukkuetauot ovat aina hieman oma urakkansa. Huuhkajien tähtihyökkääjä Pukki ja valmennustiimiin kuuluva Toni Korkeakunnas puhuivat kuitenkin myös MLS-siirron puolesta.

– Temen kanssa juttelimme maajoukkuetauolla Kazakstanissa. Hän tiesi Minnesotan kiinnostuksestakin ja kertoi paljon hyvää MLS:stä sarjana.

– En puolestaan jutellut Riven (päävalmentaja Markku Kanervan) kanssa, mutta Token kanssa puhuin paljon vaihtoehdoistani. Totta kai tiedostin matkustuspuolen, mutta hänelläkin oli muuten hyvää sanottavaa.

Tavoitteena avata ovet huippukentille

MLS tunnetaan edelleen sarjana, jonne monet entiset huippupelaajat tulevat jäähdyttelemään.

– Ymmärrän sen hyvin, niinhän se on monta vuotta ollut. Lionel Messin saapuminen tänne käytännössä eläkepäivillään ei sitä kuvaa poista. Eivätkä ihmiset suinkaan ole väärässä, kun sanovat niin, Pelolta myöntää.

Peltolalla on kuitenkin oma visionsa siitä, mitä hän haluaa MLS:ssä saavuttaa. Tähän saakka nuori työjuhta on ylittänyt jokaisen kohtaamansa haasteen, eikä pelkää kulkea eteenpäin omaa polkuaan.

– Vaikka he tulisivat tänne jäähdyttelemään, se ei kuitenkaan tarkoita samaa minun kohdallani. Minulla on täysin omat tavoitteeni. Näen tämän kovatasoisena sarjana, joka on minulle se seuraava steppi eteenpäin Veikkausliigan jälkeen.

– Voin kuvitella, että ihmiset näkevät minut siirtyvän MLS:ään ja ajattelevan sen uran olevan siinä. En kuitenkaan ole lopettanut kehittymistä. Haluan kasvaa täällä keskeiseksi pelaajaksi. Aion pitää huolen siitä, että mahdollistan tulevaisuudessa myös eri vaihtoehdot.

MLS:stä on viime vuosina siirtynyt pelaajia Euroopan huippusarjoihin. Ei olekaan lainkaan poissuljettua, että Peltola tekisi myöhemmin samoin jo ennen sopimuksen loppumista D.C. Unitedin kanssa.

– Tavoitteeni nyt on tehdä itsestäni niin hyvä pelaaja kuin mahdollista. Haluan tehdä joka päivä töitä sen eteen, että olen paras versio itsestäni. Jos tilanne on myöhemmin se, että on mahdollisuus siirtyä Eurooppaan, arvioin sitä silloin uudelleen. Katson, onko MLS edelleen haluttu sarja ja niin edelleen.

– Haluan tehdä asiat kuitenkin niin hyvin, että avaan itselleni vaihtoehtoja tulevaisuudessa. Haluan tietysti päästä pelaamaan niin korkealle tasolle kuin mahdollista.

Mitä sanoisit heille, jotka siirtoa ovat arvostelleet?

– On sanottava, että vaikka ihmiset kysyvät “miksi v*tussa toi menee tonne?” ja muuta negatiivista, niin näen sen keskustelun vain hyvänä asiana jalkapallokansamme kannalta, Peltola hymähtää.

– Suomessa jalkapallo ei kuitenkaan ole vielä niin iso asia, että paljon mieluummin ihmiset kommentoivat rohkeasti omia ajatuksiaan, vaikka olisivatkin eri mieltä, kuin pysyisivät hiljaa. En tietenkään tarkoita, että koittaisin väkisin herättää keskustelua! Mutta koen keskustelun hyvänä asiana.

Peltola on liittynyt D.C. Unitedin harjoitusleirille Saudi-Arabiassa. Alla on vasta muutamat harjoitukset, mutta toistaiseksi fiilis joukkueen sisällä on ilahduttanut.

D.C. United avaa MLS-kautensa 25. helmikuuta New Englandia vastaan kotiyleisönsä edessä. Monella eri pelipaikalla viihtyvä nähdään todennäköisesti keskikentän pohjalla.