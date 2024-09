Jättiseura rakentaa suomalaisvahdille tietä tähtiin – yleisön reaktio iski syvälle: "En ole kokenut mitään sellaista"

– Kuvio on aika lailla juuri niin simppeli, miltä se näyttääkin. Kasper (Schmeichel) on 38-vuotiaanakin yhä huippumaalivahti, joka teki vuoden sopimuksen, jossa taitaa olla seuran optio lisävuodesta mukana, mutta suunnitelma on hyvin pitkälle se, että minä olen se Celticin tuleva numero ykkönen. Siihen minun on oltava valmis.