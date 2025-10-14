Suomen alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkue oli lähellä jymyvoittoa Espanjasta. EM-karsintaottelu päättyi kuitenkin viime minuuteilla nousseen Espanjan hyväksi 2–1.

Suomi oli aloittanut alle 21-vuotiaiden EM-karsinnat murskavoitoilla San Marinosta (7–0 kotona) ja Kyproksesta (5–0), mutta tiistaina vastaan asettui aivan eri luokan nippu: huippulaatua pursuava Espanja.

Espanjan kapteenina oli esimerkiksi puolustamassa Arsenalin kesähankinta Cristhian Mosquera ja hyökkäyksessä hääri Real Madridin Gonzalo Garcia, ja joukkueessa on muutenkin useita nuoria La Liga -pelaajia.

Lyhyesti: Pikkuhuuhkajat lähti Castellón de la Planassa käytyyn koitokseen selkeänä altavastaajana A-lohkon suursuosikkia vastaan.

Suomi oli kuitenkin lähellä voittoa. Se pysyi viime minuuteille asti johdossa 65. minuutin maalilla, jossa Miska Ylitolva käänsi pallon rangaistusalueella vaarallisesti Espanjan maalin eteen ja Espanjan Yarek Gasiorowski liukui pelivälineeseen. Espanjan maalivahti Ander Astralaga osui suuntaa muuttaneeseen palloon vielä jalallaan, mutta peliväline painui rysään.

Eliezer Mayenda painoi Espanjan tasoituksen 90. minuutilla häkin edustalta, ja kalkki oli pian vieraiijoiden kannalta vielä karvaampaa. Gonzalo Garcia sijoitti punapaitojen voittomaalin oikeaan alakulmaan lisäajan kolmannella minuutilla.

A-karsintalohkoa kolmen kierroksen jälkeen täydellä yhdeksän pisteen potilla johtava Espanja on alle 21-vuotiaiden Euroopan mestaruuksien määrässä kärkisijalla Italian kanssa viidellä pystillä per joukkue.

Romania on kolmen kierroksen jälkeen A-lohkossa toisena seitsemällä pisteellä, Suomi puolestaan kolmantena kuudella pinnalla. Lohkossa on kuusi joukkuetta.

EM-karsintojen lohkovoittajat sekä paras lohkokakkonen etenevät suoraan Albanian ja Serbian EM-kisoihin 2027. Loput lohkokakkoset mittelevät jatkokarsinnoissa neljästä kisapaikasta.

Pikkuhuuhkajien karsintaurakka jatkuu marraskuussa kotiotteluilla Romaniaa ja Kosovoa vastaan.