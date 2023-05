Huuhkajat-pelaajan miljoonasiirrosta tuli jättimenestys – voitonjuhlat kuin toiselta planeetalta: "He ovat menneet aivan sekaisin"

Keskikenttäpelaaja Kaan Kairinen siirtyi Sparta Prahaan tammikuussa, kun tshekkiläisseura kiinnitti 24-vuotiaan turkulaisen yli miljoonalla eurolla itselleen. Norjalaisesta Lillestrømistä kaapattu Kairinen sopeutui nopeasti uuteen ympäristöönsä ja teki seurassa välittömän vaikutuksen.

Kairisen saavuttua Sparta Prahaan joukkue oli vielä kolmantena sarjassa ja seitsemän pistettä kärjestä. Kairisen debyytistä käynnistyi kuitenkin yhdeksän ottelun voittoputki, mikä siivitti seuran lopulta aina mestaruuteen saakka.

– Se tuntuu ihan älyttömän hienolta, Kairinen kertoo MTV Urheilulle.

– Unelmoin mestaruudesta kun saavuin, ja nyt kun se on tapahtunut, on ollut vähän sulattelemista. Kun tuomari puhalsi ratkaisevassa ottelussa pilliin, oli hetkeksi pysähdyttävä miettimään, mitä tässä on oikein saanutkaan aikaiseksi.

Keskikentän kapellimestari pelasi kauden aikana 15 sarjaottelua, joissa hän teki yhden maalin ja antoi viisi maalisyöttöä. Tämän lisäksi Kairinen nimettiin neljästi Tshekin liigan viikon joukkueeseen.

– Olen totta kai pelannut isoa roolia tässä meidän menestystarinassamme, mutta minulta odotettiin myös paljon. Heti kun saavuin, meille tehtiin selväksi, että mestaruus halutaan voittaa eikä vähempään tyydytä. Tuntuu upealta, että on onnistunut vastaamaan näihin odotuksiin.

Kairinen nousi mestaruuden myötä harvinaiseen suomalaisjoukkoon, sillä kyseessä oli hänen uransa toinen pääsarjavoitto ulkomailla. FC Interin kasvatti juhli aiemmin urallaan Tanskan mestaruutta FC Midtjyllandin kanssa.

– Joku mainitsikin aiemmin, ettei niitä suomalaisia tuplavoittajia ole kovinkaan montaa. Se tuntuu tietysti hienolta, mutta kun ikää on vasta 24 vuotta toivon, että niitä tulee vielä monta lisää, Kairinen sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Tshekin mestaruus tuo Sparta Prahalle myös paikan Mestarien liigan kolmannelta karsintakierrokselta. Euroopan hohdokkaimmassa seurakilpailussa pelaaminen on Kairisen pitkäaikainen unelma, jonka hän toivoo toteutuvan jo ensi kaudella.

– Mestarien liigassa pelaaminen on ehdottomasti suurin tavoitteeni. Se käy oikeastaan joka päivä ainakin kerran mielessä, Kairinen myöntää.

– Olisi niin siistiä kokea se hymni ja päästä pelaamaan maailman isoimpia vastaan. Kun kausi taas starttaa, teemme varmasti kaikkemme ollaksemme mukana näissä kekkereissä.

Kentänvaltauksia, soihtuja ja tulisia paikalliskohtaamisia

Sparta Prahan mestaruutta on juhlittu Tshekin pääkaupungissa jo viikon päivät. Sen merkitys seuran uskolliselle yhteisölle on suunnattoman suuri, mistä parhaana todisteena lienee mestaruuden ratkaissut voittopeli.

Vaikka kyseinen ottelu pelattiin tiistai-iltana vieraissa, noin neljän tunnin ajomatkan päässä Prahasta, tuhannet paikalle saapuneet Sparta-fanit täyttivät yhdessä kokonaisen katsomopäädyn.

Ja kun ottelu oli ohi, suurin osa vyöryi suorinta tietä myös kentälle.

– Siinä oli todella sekavat tunteet, Kairinen naurahtaa.

– Kun huomasi miten satoja, pienessä humalassa olevia keski-ikäisiä miehiä alkoi rynnätä luoksemme juhlimaan, saattoi se hetken pelottaakin. Onneksi juhlinta tapahtui kuitenkin positiivissa merkeissä, eli kyllä se hyvältä tuntui.

Sparta Praha pitää fanejaan joukkueen kahdentenatoista pelaajana ja on halunnut osoittaa sen myös heille kuluneen viikon aikana.

– Se kuuluu asiaan, että juhlitaan yhdessä, kun saavutetaan jotain yhdessä, Kairinen tiivistää.

– Fanikulttuuri täällä on niin isoa, ihan eri tasolla kuin muualla. On mahtava olla osa tätä seuraa ja päästä antamaan heille kaikille takaisin tällä mestaruudella, joka on puuttunut heiltä niin monen vuoden ajan.

– Itse olen toki ollut täällä vain sen puoli vuotta, mutta juuri näistä paikallisista pelaajista ja faneista huomaa sen saavutuksen merkityksen. He ovat menneet aivan sekaisin.

Kairinen kertoo, kuinka ihmiset usein tunnistavat hänet ja muut pelaajat kaupungilla, tulevat juttelemaan ja toivottavat tsemppiä peleihin. Se on ainoastaan vahvistanut suhdetta seurayhteisöön, joka on ollut vahvasti esillä viimeisen viikon tapahtumissa.

Mestaruuden ratkettua Spartan pelaajat, taustajoukot ja omistajat viettivät muun muassa päivän veneajelulla, joka vei heidät läpi Prahan keskustan. Kannattajat kutsuttiin luonnollisesti osaksi rientoja, joista he tekivät myös heidän näköisensä.

– Se oli ihan fantastista. Söimme, joimme ja olimme siinä noin nelisen tuntia. Sitten siihen Kaarlensillalle, yhdelle Prahan kuuluisimmista, oli kutsuttu meidän faneja odottamaan, että veneemme menisi siitä alta, Kairinen kertoo.

– Pysähdyimme siihen laulamaan chänttejä ja juhlimaan yhdessä. Faniryhmän johtaja oli antanut meille soihdut, rummut, savut ja kaikki mahdolliset liput ja huivit. Täällä on tosiaan vähän eri meno, noihin asioihin panostetaan isosti. Tulen varmasti muistamaan sen päivän lopun elämää.

Fanikulttuuri nousi kauden mittaan esille myös Prahan paikallisotteluissa, kun Sparta kohtasi verivihollisensa Slavian. Urallaan niin Stadin derbyt, Midtjyllandin ja FC Københavnin ottelut kuin Lillestrømin ja Vålerengan kohtaamiset kokenut Kairinen näkee, ettei Prahan paikallispeliä voi verrata aiempiin.

– Sitä ei välttämättä pysty ulkopuolelta ymmärtämään, mutta he (Sparta ja Slavian fanit) vihaavat toisiaan. Oikeasti vihaavat toisiaan. Mestaruus oli myös siltä kantilta äärimmäisen iso juttu. Ja se meni lopulta äärimmäisen tiukille, Kairinen painottaa.

Edellisessä kohtaamisessa Sparta Praha vei voiton 3–2-lukemin, mikä oli käänteentekevä tulos mestaruusjahdin kannalta. Lopullisessa taulukossa Sparta ja Slavia jäivät nimittäin samoihin pisteisiin.

– Se edellinen ottelu meni ehdottomasti sinne [uran kuumimpiin peleihin]. Varsinkin kun tietää, millainen panos ja historia siinä oli, ja kuinka vastakkain olivat kaksi superhyvää joukkuetta.

– Tulee jopa vähän kylmiä väreitä, kun puhuu asiasta.

Avainrooli Huuhkajissa tarjolla

Viikon mittaisesta juhlahumusta huolimatta Kairinen on enemmän kuin valmis pukemaan maajoukkuepaidan ylleen, kun Huuhkajat kohtaa kesäkuun EM-karsinnoissa Slovenian ja San Marinon.

– Ihan mahtava fiilis. Siitä on hetki aikaa, kun on viimeksi pelannut Stadikalla, jonka olen kuullut olevan melkein loppuunmyyty näihin peleihin. On fantastista pelata taas suomalaisfanien edessä, ja kun nyt on vielä kesä, niin mikäs sen parempaa, Kairinen sanoo innostuneena.

– Itse katsoin sivusta, kun Huuhkajat viime kerralla pääsi kisoihin. Pystyin kuitenkin aistimaan tunnelman, jonka haluan kokea itsekin. Uskon, että meillä on siihen nyt fantastinen mahdollisuus. Haluan olla osa sitä ja auttaa joukkuetta tavoitteen saavuttamisessa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Markku Kanervan keskikentällä on varmasti kysyntää Kairisen pallovarmuudelle ja luovuudelle, etenkin tulevissa EM-karsintapeleissä. Glen Kamara on jäänyt erittäin vähälle vastuulle Rangersissa, mikä on aiheuttanut huolta hänen peliterävyydestään.

Djurgårdenin Rasmus Schüller ja HSV:n Anssi Suhonen ovat sen sijaan kamppailleet keväällä pelikuntonsa kanssa ja palanneet vasta hiljattain joukkueidensa avaukseen. Robin Lod on kokonaan sivussa revenneen nivelkierukan takia.

Peliajan lisäksi Kairinen toivoo kainosti vastuuta myös Huuhkajien erikoistilanteista. Seuratasolla hän on esiintynyt jo pidemmän aikaa niin sanottuna kuolleen pallon spesialistina ja on ratkaissut Sparta Prahallekin arvokkaita pisteitä kulmalipulta. Toistaiseksi samanlaista vastuuta ei kuitenkaan ole tullut A-maajoukkuepaidassa.

– Olen aika monta vuotta eri seuroissa antanut niitä. Viime aikoina niistä on myös tullut paljon maaleja, joilla olemme kääntäneet pelejä. Pidän itseäni niissä erittäin taitavana, mutta päätös siitä, kuka niitä antaa, jää tietysti aina valmennukselle, Kairinen hymähtää.