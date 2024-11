Huuhkajille ikävä uutinen

Suomi päättää lohkourakkansa sunnuntaina kotiottelulla Kreikkaa vastaan. Suomi on hävinnyt meneillään olevassa Kansojen liigassa kaikki neljä otteluaan, joten Huuhkajat tarvitsee pisteitä, mikäli se haluaa säilyä toiseksi korkeimmalla tasolla eli B-liigassa.

Kreikka johtaa Suomen lohkoa puhtaalla pelillä, sillä se on voittanut neljä otteluaan. Englanti on yhdeksässä pisteessä ja toisena. Irlanti on kolmessa pisteessä ja pykälän Suomea edellä.