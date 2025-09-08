Huuhkajat jyrättiin – Friis ja Pohjanpalo summasivat tappion kuin yhdestä suusta

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen haave pääsystä ensi vuoden MM-lopputurnaukseen koki myöhään sunnuntaina valtavan kolauksen, kun Puola juhli Chorzowissa 3–1-kotivoittoa.
Huuhkajilla on koossa seitsemän pistettä, kun lohkon kärkijoukkueet Hollanti ja Puola ovat keränneet kumpikin kymmenen pistettä. Hollannilla on kolmikosta ottelu vähemmän pelattuna.
Liettua on kolmessa ja Malta kahdessa pisteessä.
– Annoimme vastustajalle liikaa eteen virheillämme. Tiesimme, että Puola tulee varmasti kovaa päälle. Tällä tasolla ei saa sattua tuollaisia virheitä, joten teimme pelimme vaikeaksi sitä kautta, hyökkääjä Joel Pohjanpalo harmitteli STT:lle.
Lue myös: Kommentti: Surkeaa, Huuhkajat – Jacob Friis ei vakuuta
Myös Huuhkajien päävalmentaja Jacob Friis tuskaili virheitä.
– Oli ylämäkeä virheiden takia, vaikka yritimme ponnistella loppuun asti, Friis sanoi.
Lohkon ykkönen etenee Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa ensi vuonna pelattavaan MM-lopputurnaukseen suoraan, ja kakkonen pääsee jatkokarsintoihin.
Huuhkajilla on karsintalohkossaan jäljellä kolme ottelua, joista yksi on ennakkoon todella vaikea vieraskamppailu Hollantia vastaan.
– Täytyy katsoa eteenpäin ja oppia tästä mahdollisimman paljon, Friis sanoi ja myönsi tappion olleen "isku".