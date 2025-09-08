Huuhkajat jyrättiin – Friis ja Pohjanpalo summasivat tappion kuin yhdestä suusta

Jacob Friisin luotsaama A-maajoukkue koki ison pettymyksen Puolassa.
Jacob Friisin luotsaama A-maajoukkue koki ison pettymyksen Puolassa. /All Over Press
Julkaistu 48 minuuttia sitten

MTV URHEILU – STT

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen haave pääsystä ensi vuoden MM-lopputurnaukseen koki myöhään sunnuntaina valtavan kolauksen, kun Puola juhli Chorzowissa 3–1-kotivoittoa.

Huuhkajilla on koossa seitsemän pistettä, kun lohkon kärkijoukkueet Hollanti ja Puola ovat keränneet kumpikin kymmenen pistettä. Hollannilla on kolmikosta ottelu vähemmän pelattuna.

Liettua on kolmessa ja Malta kahdessa pisteessä.

– Annoimme vastustajalle liikaa eteen virheillämme. Tiesimme, että Puola tulee varmasti kovaa päälle. Tällä tasolla ei saa sattua tuollaisia virheitä, joten teimme pelimme vaikeaksi sitä kautta, hyökkääjä Joel Pohjanpalo harmitteli STT:lle.

Lue myös: Kommentti: Surkeaa, Huuhkajat – Jacob Friis ei vakuuta

Myös Huuhkajien päävalmentaja Jacob Friis tuskaili virheitä.

– Oli ylämäkeä virheiden takia, vaikka yritimme ponnistella loppuun asti, Friis sanoi.

Lohkon ykkönen etenee Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa ensi vuonna pelattavaan MM-lopputurnaukseen suoraan, ja kakkonen pääsee jatkokarsintoihin.

Huuhkajilla on karsintalohkossaan jäljellä kolme ottelua, joista yksi on ennakkoon todella vaikea vieraskamppailu Hollantia vastaan.

– Täytyy katsoa eteenpäin ja oppia tästä mahdollisimman paljon, Friis sanoi ja myönsi tappion olleen "isku".

Lisää aiheesta:

Lukas Hradecky hehkuttaa jo muutosta Huuhkajissa – "Kaikki aistivat"Tämä tilasto kaatoi Huuhkajien haaveet MM-karsinnassa – taustalla Markku Kanervan tietoinen riskiHuuhkajien MM-karsintaurakan vaikein peli kääntyi ylitsepääsemättömäksi – "Miljardin arvoinen joukkue näkyi yksilötaitona"Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva kuuli mieluisan uutisen Wales-ottelun jälkeen – tieto Nur-Sultanista ruokkii Suomen ohuita MM-unelmia: "Hyvä meidän kannaltamme"Markku Kanervan lippalakki revittiin riekaleiksi Huuhkajien kopissa – "Näette erittäin tyytyväisen valmentajan"EM-karsintalohkon kärjessä kutkuttava tilanne – kääpiömaalle ei mitään armoa: "Meidän pitäisi tehdä selväksi ensimmäisestä sekunnista lähtien"
MM-karsinnatHuuhkajatJacob FriisJoel PohjanpaloJalkapalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

MM-karsinnat