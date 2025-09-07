MTV seuraa: Kammottava moka! Huuhkajat tappiolle – puolustajan naama verillä

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa Puolan MM-karsintaottelussa sunnuntaina kello 21.45 Chorzowissa. MTV Urheilu seuraa ja ennakoi Huuhkajien elintärkeää kamppailua hetki hetkeltä.

Huuhkajien ja Puolan välinen ottelu on äärimmäisen tärkeä kummankin maan MM-lopputurnaushaaveiden kannalta.

Puola ja Suomi ovat kumpikin seitsemässä pisteessä neljän pelatun ottelun jälkeen. Hollanti on lohkon kärkipaikalla kymmenessä pisteessä voitettuaan sunnuntaina Liettuan 3–2-lukemin lohkovaiheen neljännessä pelissään.

Huuhkajilla ei olisi varaa jäädä ilman pisteitä Puolan vieraana. Lohkon ykkönen etenee ensi vuoden MM-lopputurnaukseen suoraan, kun kakkonen etenee puolestaan jatkokarsintoihin.

Puola kohtasi torstaina MM-karsinnoissa Hollannin vieraissa ja ansaitsi ottelusta arvokkaan pisteen 1–1-tuloksen myötä. Aiemmin tällä viikolla Suomi hävisi puolestaan ystävyysottelussa Norjalle luvuin 0–1.

3:42 Katso: Unelmamaali toi Puolalle arvokkaan pisteen Hollannin vieraana MM-karsinnassa.

Suomi voitti Puolan maiden ensimmäisessä kohtaamisessa 2–1-lukemin kesäkuussa Helsingin Olympiastadionilla. Huuhkajien maalit tekivät silloin pilkulta osunut Joel Pohjanpalo ja Benjamin Källman.

Seuranta

Puola–Suomi 1–0

42' Puola hyökkää taas vastaan, mutta tällä kertaa erotuomari pysäyttää pelin jäämällä puolenvaihdon tielle.

Oliver Antman on ollut tarkassa miesmerkkauksessa ensimmäisellä puoliajalla.Lehtikuva

37' Suomi saa aikaan puolittaisen maalipaikan, mutta keskitys ei löydä osoitetta sinipaitojen potkiessa ohi pallosta. Joronen otti hetkeä aiemmin kaksi torjuntaa.

35' Suomi pelaa hetkellisesti vajaalla, kunnes Tenho otetaan vaihtoon. Robert Ivanov astuu kehiin ja Tenho marssii pettyneenä pukusuojiin.

30' Tenhon naama verillä. Suomalaistopparin pää osuu ikävästi Wisniewskin kyynärpäähän puskutilanteessa ja joutuu paikkauksen kohteeksi. Topi Keskinen ottaa lämpöjä.

27' Puola 1–0-johtoon. Matti Peltola liukastuu kohtalokkaalla hetkellä ja Jakub Kaminski riistää pallon. Hän etenee Suomen rangaistusalueelle ja syöttää takaviistoon, mistä Hollantiakin rokottanut Matty Cash pääsee laukomaan Puolan johtoon.

23' Puola taas lähellä maalintekoa! Zielinksin keskitys putoaa Wisniewskin päähän, mutta pallo viuhuu puolen metrin verran ohi Jorosen maalista.

21' Suomen prässi kentän yläpäässä puree, mutta Pohjanpalo menettää pallon. Puola kääntää tilanteen edukseen, minkä jälkeen Peltola rikkoo ja isännät saavat vapaapotkun kaukaa Suomen maalilta. Hidastuksessa taklaus näytti puhtaalta.

17' Zalewski leikkaa sisään vasemmalta laidalta ja ampuu vihaisen laukauksen rangaistusalueen reunalta. Pallo kimpoaa Huuhkajat-puolustuksesta kulmapotkuksi, jonka Uronen siivoaa lopulta tiehensä.

14' Tuomarin pilli on herkässä tänään. Nyt Suomelle vihelletään kaksi vapaapotkua, tosin omalla kenttäpuoliskolla. Suomi on saanut nauttia Puolaa enemmän pallosta, mutta jokainen harhapassi uhkaa johtaa isäntien nopeaan vastaiskuun.

12' Huuhkajien avauskokoonpanoon noussut Marhiev on heti heikoilla jäillä. Toinen rike keskialueella lyhyen ajan sisään. Suomen onneksi keskikenttämies selviää jälleen ilman varoitusta. Puola ei onnistu hyödyntämään vapaapotkua.

10' Suomi pääsee ensi kertaa Puolan rangaistusalueelle, mutta tila loppuu nopeasti kesken. Sinipaidat joutuvat perääntymään ja hakemaan uutta vauhtia alempaa.

8' Joronen torjuu! Puola saa loistavan maalipaikan, kun Wisniewski puskee vapaapotkusta tulleen keskityksen voimalla päin maalia. Joronen venyy kuitenkin loistotorjuntaan ja pelastaa Suomen aikaiselta takaiskulta.

7' Suomi on aloittanut varovasti. Viiden miehen puolustuslinja pysyy tiukassa muodostelmassa. Antman prässää korkealta ja maalivahdin korkea pallo antaa Puolalle tarvittavan tilan hyökätä, mutta Marhievin rike pysäyttää isäntien aikeet.

5' Koski pelaa rohkeasti ja iskee Lewandowskilta jalat alta. Erotuomari viheltää Puolalle vapaapotkun, mutta keltainen kortti pysyy taskussa.

2' Puola luo pelin ensimmäisen maalipaikan, mutta Huuhkajien onneksi Zalewski laukoo rangaistusalueen reunalta reilusti yli.

1' OTTELU ON KÄYNNISSÄ!

Huuhkajien avauskokoonpano Puolaa vastaan.Lehtikuva

21.45: Kapteenit Joel Pohjanpalo ja Robert Lewandowski vaihtavat viirinsä erotuomarin kolikonheiton yhteydessä. Erotuomarina tänään slovenialainen Rade Obrenovic. Ottelu on valmis alkamaan.

21.40: Pelaajat ovat saapuneet kentälle. Stadion on jo miltei täynnä. On kansallislaulujen aika!

21.15: Huuhkajat lämmittelevät parhaillaan Silesian Stadiumin täyttyvien lehtereiden edessä. Friis kehuu Ylen tv-haastattelussa Marhievia ja Koskea, jotka tekivät tanskalaisluotsiin vaikutuksen ystävyysottelussa Norjaa vastaan. Marhievia hän kehuu aggressiiviseksi ja Koskea loistavaksi tiimipelaajaksi.

21.05: Hollannin voiton ratkaisseesta Memphis Depaysta tuli Liettuaa vastaan Hollannin kaikkien aikojen paras maalintekijä. Kahdesti osunut Depay on osunut A-maajoukkuepaidassa nyt 52 kertaa. Aiemmin ennätys kuului 50 maalia tehneen Robin van Persien nimiin.

20.50: Hollanti nousee vaikeuksien kautta 3–2-voittoon Liettuaa vastaan. Memphis Depay ja Quinten Timber veivät vieraat 2–0-johtoon puolen tunnin pelin jälkeen. Liettua tasasi yllättäen puntit Gvidas Gineitisin ja Edvinas Girdvainisin osumilla, mutta Depayn ottelun toinen maali tunnin pelin jälkeen riitti tuomaan täydet pisteet Ronald Koemanin luotsaamalle Hollannille.

MM-karsintalohkon tilanne: Hollanti: 4 ottelua, 10 pistettä Puola: 4 ottelua, 7 pistettä Suomi: 4 ottelua, 7 pistettä Liettua: 5 ottelua, 3 pistettä Malta: 5 ottelua, 2 pistettä

20.40: Robert Lewandowski on nimetty odotetusti Puolan avauskokoonpanoon. Hän kantaa myös isäntien kapteeninnauhaa.

Puolan avauskokoonpano (4-3-3): Skorupski; Cash, Wisniewski, Bednarek, Kiwior; Zielinski, Slisz, Szymanski; Kaminski, Lewandowski (c), Zalewski.

37-vuotias Barcelonan hyökkääjä on pelannut Puolan paidassa yhteensä 159 ottelua ja tehnyt niissä 85 maalia. Lewandowski on samalla onnistunut maalinteossa peräti 37 eri maata vastaan, mutta ei koskaan Suomea vastaan.

20.16: Tässä on Huuhkajien avauskokoonpano Puolaa vastaan.

Huuhkajien avauskokoonpano (5-2-3): Joronen; Alho, Koski, Tenho, Peltola, Uronen; Marhiev, Kairinen; Lod, Pohjanpalo (c), Antman.

Jacob Friisin miehistö ryhmittyy oletetusti muotoon 5–2–3. Jesse Joronen aloittaa maalissa, kun Lukas Hradecky on kokoonpanosta sivussa loukkaantumisen vuoksi.

Miro Tenho, Ville Koski ja Matti Peltola muodostavat kolmen topparin puolustuslinjan, jolle tukea tuovat wingbackit Jere Uronen ja Nikolai Alho.

Norja-pelissä säväyttänyt Huuhkajat-debytantti Adam Marhiev nousee suoraan avaukseen Kaan Kairisen rinnalle. Joel Pohjanpalo avaa piikissä, tukenaan Robin Lod ja Oliver Antman. Kapteeninnauhaa kantaa Pohjanpalo.

20.15: Tervetuloa mukaan seuraamaan Huuhkajien elintärkeää MM-karsintaottelua Puolaa vastaan. Ottelu potkaistaan käyntiin kello 21.45 Suomen aikaa.