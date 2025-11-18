Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkueen matka kohti vuoden 2027 EM-kisoja jatkui tiistaina maalittomalla tasapelillä Kosovoa vastaan Turun Kupittaalla.

Tasapeli piti Pikkuhuuhkajat lohkokakkosena. Lohkon kärjessä porskuttaa puhtaalla pelillä ennakkosuosikki Espanja.



– Kyllä me kaksi pistettä menetimme, sitä totuutta ei pääse millään karkuun, harmitteli Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo.



– Selkäranka on kyllä kunnossa, kun neljässä syksyn pelissä emme päästäneet yhtään maalia. Se on meille tuki ja turva sekä myös menestyksen tae jatkopeleissä. Maaleja ei valitettavasti saatu aikaan, vaikka monta kertaa olimme lähellä. Kosovo puolusti erittäin hyvin ja piti boksin tiiviinä. Välillä Kosovo prässäsi ylempää ja antoi vähän tilaa hyökätä, mutta tehoa ei joukkueelta löytynyt riittävästi, Lehkosuo totesi.

"Hyökkäyspeli ei onnistunut"

Keskikentällä ahertanut lähes kaksimetrinen Luka Hyryläinen sai toisella puoliajalla mainion maalipaikan, mutta viimeistely ei onnistunut.



– Emme jostain syystä pystyneet parhaimpaan peliimme. Hyökkäyspeli ei onnistunut, emmekä pystyneet rikkomaan Kosovon puolustuslinjaa. Oma peli oli vaikeaa, kun yksi kosovolainen oli koko ajan kiinni ihossa, Hyryläinen manasi.



– Kosovo oli selvästi pahempi vastustaja kuin viime perjantain Romania. Kuulostaa ehkä ylimieliseltä, mutta Romania oli meille vähän läpsyttelyä eli liian helppo peli. Kosovoa vastaan olisi pitänyt mennä kovemmin tilanteisiin ja rutistaa kaksinkamppailuissa esiin ilkeämpää luonnetta, Hyryläinen arvioi.



Pikkuhuuhkajien EM-karsinnat jatkuvat maaliskuun lopulla, kun Suomi kohtaa vieraissa San Marinon. Ensi vuoden viiden ottelun rupeama päättyy lokakuun alussa vieraspeliin Kosovoa vastaan.



EM-kisoihin selviytyy yhdeksän karsintalohkon voittajat sekä paras lohkokakkonen. Muut lohkokakkoset pelaavat kaksiosaiset jatkokarsinnat neljästä viimeisestä lopputurnauspaikasta.