HUSin toimitusjohtaja: "Suomen terveydenhuoltojärjestelmän stressinsietokyky on huono".

Suomessa omikron on ruuhkauttanut koronatestauksen, jonka myötä siitä myös on osin luovuttu. Käytännössä lieväoireisia perusterveitä ei enää testata entiseen malliin. Tällä hetkellä todettavia tartuntamääriä ei voidakaan pitää vertailukelpoisina, totesi THL:n ylilääkäri Otto Helve äskettäin .

HUSin vt. toimitusjohtaja Mäkijärvi myönsi keskiviikkoisessa tiedotustilaisuudessa, että HUSin alueella kiireetöntä hoitoa ja leikkauksia on jouduttu lykkäämään tulevaisuuteen.

– Se on aika paljon, Mäkijärvi toteaa.

– Tämä on tässä valitettavaa. Suomen terveydenhuoltojärjestelmän stressinsietokyky, joka on huono, tulee näin koronaviruksen happotestaamaksi. Nähdään kun reserviä ei juuri ole, niin kaikki ylimääräinen on jostain muualta pois. Tähän toivottavasti saadaan tulevaisuudessa korjaus, Mäkijärvi sanoo.