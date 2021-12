Koronatestien ruuhkiin ei ole luvassa nopeaa helpotusta – "Mikään resurssi ei kykene tätä tilannetta ratkaisemaan"

Koronatestien kysyntä on kasvanut jyrkästi viime viikkoina samalla, kun helposti tarttuva omikron-variantti on levinnyt vauhdilla.

– Henkilöstö pääsee nopeutetusti testiin ja tätä on vielä nopeutettu pääkaupunkiseudun kunnissa.

Omikronin ilmaantumisen myötä testien kysyntä on noussut jyrkästi, mikä ruuhkauttaa kaikkia koronatestejä.

– Lähiaikoina tai tulevalla viikolla ruuhka ei tule vähenemään. Tähän on sopeuduttava. Kapasiteettia tullaan vähän lisäämään, mutta se ei riitä siihen, että jonotuksesta kokonaan päästäisiin, Ulander sanoo.

Analyysi voidaan automatisoida, testausta ei

Testauksessa on pulaa nimenomaan henkilöstöstä, eikä henkilöstövajetta voida ratkaista millään nopealla tai yksinkertaisella tavalla.

– Testaus on toiminut koko päättyvän vuoden ajan hyvin. Testiin on päässyt vuorokauden sisällä tai saman päivän aikana ja tuloksen on saanut vuorokauden sisällä testistä.