Iso osa tehohoitokoronapotilaista siirretty Husin alueelta muualle Suomeen – sairaalapaikkojen riittävyys yksi perusteista painottaa rokotuksia alueittain

Selkeästi voimakkain sairaalahoidon kuormitus kohdistuu Etelä-Suomeen ja Lounais-Suomeen, sanoo anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta STT:lle. Reinikainen on myös kansallisen tehohoidon covid-19-koordinaatioryhmän puheenjohtaja.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä suositteli torstaina, että koronarokotteita jaettaisiin enemmän pahimmille epidemia-alueille. Suositusta perusteltiin sillä, että vaikeimmilla alueilla terveydenhuollon kantokyky on uhattuna.

Koko maassa vuodeosastoilla on nyt koronan vuoksi hoidettavana 216 ihmistä ja teho-osastoilla 56, Reinikainen kertoo. Tehohoitopotilaista 30 on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa.

Husin koronatehohoitopotilaista 5–10 on tällä hetkellä hoidettavana muissa sairaaloissa, esimerkiksi Tampereella ja Kuopiossa.

Vaikka siirrot voidaan toteuttaa turvallisesti, on kriittisesti sairaan potilaan siirtäminen aina vaativa operaatio, Reinikainen huomauttaa.

Riskiryhmien rokotukset näyttävät pysyvän etusijalla

Sosiaali- ja terveysministeriössä suhtaudutaan varauksella siihen, että rokotusjärjestystä lähdettäisiin muuttamaan ennen kuin yli 70-vuotiaat ja alkuperäiset riskiryhmät on rokotettu.

– Tämä on osa arviointia, mutta ministeriön näkökulmasta on vaikea nähdä, että alkuperäisten riskiryhmien järjestyksen ohi mentäisiin, Kumpulainen vastaa.

Asiaa pohditaan nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, jonka tehtävänä on antaa pikainen tilannearvio sosiaali- ja terveysministeriölle.

Rokotusasiantuntijaryhmän suositus on annettu sairaanhoitopiirien tasolle. Kumpulaisen mukaan sekin on osa arviointia, voisiko sairaanhoitopiireillä olla liikkumavaraa kohdentaa rokotuksia tarkemmin tietyille alueille.

Reinikainen: Viikon kuluttua tehohoidossa voi olla jo yli 70

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mallinnusryhmän ennusteen mukaan seuraavan viikon kuluessa uusia koronatehohoitojaksoja alkaisi Suomessa 25–44. Ennuste on Reinikaisen mukaan yleensä osunut varsin hyvin kohdilleen.

– Tällainen huolestuttava nousutrendihän tässä on.

– Tässä asiassa luotan täysin rokotusasiantuntijoiden arvioon siitä, mikä on tehokkain keino saada epidemia hallintaan.

Tehohoidon lisäyksiköt vähentäisivät kiireettömiä leikkauksia

Husin sairaaloissa koronapotilaita hoitavilla teho-osastoilla on nyt noin 70–75 prosentin kuormitus, kertoo tehohoidon linjajohtaja, ylilääkäri Minna Bäcklund STT:lle.

Normaalioloissa tällainen kuormitusprosentti on tehohoidossa Bäcklundin mukaan tavanomainen, mutta koronatartuntalukujen vuoksi nyt on syytä olla valppaana.

– Toki meillä on suunnitelmat, miten paikkoja lisätään, jos ensi viikolla pääsiäistä kohti paine kasvaa tehohoidonkin suhteen.

Myös vuodeosastoilla toimintaa on jouduttu jo järjestelemään uusiksi, Bäcklund kertoo.

Bäcklund ei kommentoi sitä, olisiko rokotusjärjestystä syytä keskittää alueellisesti myös Hus-alueen sisällä, sillä rokotusten järjestäminen on loppukädessä kuntien vastuulla.

Tehohoitopaikoista viidennes koronapotilailla

Niillä teho-osastoilla, joilla on valmius hoitaa koronapotilaita, on koko maassa nyt yhteensä 281 paikkaa. Potilaita näillä osastoilla on ollut tänään yhteensä 200, joista muita kuin koronapotilaita 144.