Husin johtajaylilääkäri latoi tiskiin madonlukuja: Tartunnat kasvussa, potilaiden määrä kasvaa sairaaloissa – korona yleisempää tietyillä alueilla ja maahanmuuttajien keskuudessa

Mäkijärven mukaan tartunnat ovat lähteneet aiemmin syksyllä olleen kohtuullisen tasaisen vaiheen jälkeen nousuun, mikä on erityisen huolestuttavaa.

– Toinen tärkeä seurattava mittari on positiivisten koronanäytteiden osuus. Alkusyksystä oltiin alle puolen prosentin viikkojen ajan. Syyskuun loppupuolella osuus lähti nousuun ja pysähtyi hetkeksi hieman yli kahteen prosenttiin. Lokakuun lopussa ja marraskuussa positiivisten osuus kasvoi jo yli kolmen prosentin.

Markku Mäkijärven mukaan myös äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien keskuudessa tartuntoja on havaittu keskimääräistä enemmän.

– Itä-Helsingissä on useita postinumeroalueita ja samoin radan varressa kohti pohjoista olevilla alueilla. Sitten lännessä Espoon väestökeskittymäalueilla sekä Kirkkonummen ja Klaukkalan seudulla tartuntoja on keskimääräistä enemmän.

Mäkijärvi kertoo, että vastaava ilmiö on havaittu myös muissa Pohjoismaissa. Vieraskielisten koronatietoutta voidaan hänen mukaansa parantaa muun muassa kampanjoilla, valistuksella sekä vuoropuhelulla yhteisöjen luottohenkilöiden kanssa.

Virus etenee nuorempien keskuudessa

HUS:n tietojen mukaan koronaepidemia leviää erityisesti nuorempien ikäluokkien keskuudessa. Myös iäkkäiden ryhmässä tartunnoissa on havaittu pientä kasvua.

– Vuodeosastohoidossa potilaiden määrä on lokakuun alusta asti noussut ja teholla olevien potilaiden määrät ovat onneksi pysyneet toistaiseksi pieniä. Mutta aivan viime päivinä potilaiden määrä HUS:n ja kaupunkien sairaaloissa on noussut ja tämä on yksi huolestuttava merkki tilanteen vakavoitumisesta.