Tehdäänkö huomenna päätöksiä koronarajoitusten tiukennuksesta vai purkamisesta? Husin diagnostiikkajohtaja: "Virus ei mihinkään maailmasta häviä"

Hallitus kokoontuu huomenna pohtimaan koronarajoitusten jatkoa. Tarkoituksena on käsitellä sitä, mistä rajoituksista ja milloin voidaan luopua.

Hallitus on jo purkanut yhden merkittävän rajoituksen, kun Uudenmaan eristys päättyi. Tutkimusten mukaan koulujen sulkemisesta ei ole näyttänyt olevan suurta hyötyä viruksen hillitsemisessä. Lähiopetukseen paluu voi hyvinkin olla mahdollista, vaikka Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vastustaa koulujen avaamista.

Ravintolat sekä kahvilat saatetaan myös avata pian, ja sitä on vaatinut muun muassa Suomen Yrittäjät.

– Rajoituksiahan ei tietenkään ole tarkoitettu olemaan voimassa ikuisesti, mutta niin kauan kuin yleisvaarallinen tartuntatauti maassa jyllää, niin toki rajoitusten purkuun on suhtauduttava varovasti, kommentoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin diagnostiikkajohtaja, Helsingin yliopiston professori Lasse Lehtonen tänään MTV Uutisten liven haastattelussa.

Päivä kerrallaan

Lehtosen mukaan viisas neuvo on se, että mennään päivä kerrallaan ja puretaan rajoituksia hyvin hallitusti. Suomessa suurin osa rajoituksista tuli voimaan kerralla, mikä on professorin mukaan hillinnyt hyvin epidemian leviämistä.

– Toisaalta on hyvin vaikea arvioida, mikä on kunkin rajoituksen merkitys kokonaistilanteessa.

Isoja kokoontumisia, joissa ihmisiä on paljon, kuten festivaaleja, on Lehtosen mukaan edelleen syytä välttää melko pitkäänkin. Muiden rajoitusten suhteen on käytettävä harkintaa ja seurattava tilannetta.