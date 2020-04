Oxford-professori hehkuttaa Ruotsin koronalinjaa: Esimerkillistä toimintaa

Ruotsi on erottunut maailmanlaajuisesti pitämällä itsepintaisesti kouluja, kuntosaleja ja kauppoja auki koronapandemian aikana samalla, kun monet muut maat ovat olleet tiukalla rajoituslinjalla. Suuressa osassa maailmaa on edelleen mahdotonta syödä ravintolassa, leikata hiuksia tai kahvitella kaupungilla, kirjoittaa Aftonbladet.

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on ollut maaliskuun lopusta saakka voimassa ulkonaliikkumiskielto, joka on mahdollistanut ainoastaan välttämättömiä menoja. Brittimedia on seurannut tarkasti olosuhteisiin nähden vapaamielistä politiikkaa harjoittanutta Ruotsia ja arvostellut välillä rankastikin Ruotsin epidemiologia Anders Tegnellia, mutta nyt ääni kellossa on ruotsalaislehden mukaan muuttunut.