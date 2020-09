HUS: Soten rahoitusmalli romuttaisi erikoissairaanhoidon järjestelmän ja olisi perustuslain vastainen – "Palvelut heikkenevät, jonot pitenevät ja saatavuus huononee"

– Menetys on vuosittainen. Tässä alussa on jo iso leikkuri, mutta tässä on monta eri elementtiä, jotka vievät rahaa meiltä pois, kertoo toimitusjohtaja Juha Tuominen.

– Kun perustuslain lupaus on, että julkinen valta tarjoaa riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille kansalaisille, Uudenmaan osalta näin ei tule käymään. Sen lisäksi tämä on koko Suomelle haitallinen, sillä HUS on ainoa todella kansainvälinen yliopistosairaala Suomessa ja sitä kautta me menetämme osaamista.