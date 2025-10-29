Syynä on luottamuspula.
Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaja Jan Tollet eroaa.
Tollet perustelee tiedotteessa päätöstään sillä, ettei hänellä ole aluehallituksen luottamusta.
Keski-Suomen hyvinvointialue on Ylen mukaan Suomen surkeimmassa taloustilanteessa.
Viime viikolla hyvinvointialue sanoi taloutensa painuvan ennusteen perusteella yli talousarvion. Alijäämää on vuoden 2025 aikana kertymässä 81 miljoonaa euroa.
Hyvinvointialueen taloustilannetta käsiteltiin tiistaina aluehallituksen kokouksessa, minkä jälkeen Tollet ilmoitti erostaan.
Tollet sanoo jättävänsä tehtävänsä "haikein mielin".
Keski-Suomalaisen mukaan Tollet saa erokorvauksena palkan kuudelta kuukaudelta ja irtisanomisajan palkan kolmelta kuukaudelta.