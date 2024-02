Etelä-Savon hyvinvointialuejohtajalta vahva viesti hallitukselle: Rahoitusmalli on järjetön

Kotihoito

"Palvelutarpeessa on keskihinnat, jossa ajatellaan että vaikkapa kotihoidon kustannukset ovat samat kaikilla alueilla. Etelä-Savon väestö on Suomen eniten hajasijoitettuna järvien rannoilla. Eli siinä, missä isoilla kaupunki alueilla matkaa voi olla satoja metrejä asiakkaiden välillä, meillä tuo matka voi olla kymmeniä kilometrejä."

Mökkiväestö

"Etelä-Savon kausiväestön määrä nostaa väestömme lähes 300 000 henkilöön ja vakiväestö on sen 130 000. Eli keskimäärin yli 100 vuorokautta viettävän vapaa-ajan väestön määrä jo suurempi kuin vakiväestön. Kyse on valtavasta määrästä ihmisiä ja rahoitusmalli ei tätä huomioi. Joudumme kuitenkin sammuttamaan vapaa-ajan asuntojen tulipalot ja järjestämään ensihoidon myös vapaa-ajan asukkaille vaikka sitä ei huomioida mitenkään rahoituksessa.

Muuttotappio

"Rahoitusmallin väestönleikkuri on aivan järjetön. Me menetämme työikäistä väestöä, joka on muutenkin työterveyshuollon piirissä, mikä nostaa meidän työvoimakustannuksia. Samaan aikaan ikääntyneiden määrä on huimassa kasvussa.