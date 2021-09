Koronatesteistä ei päästä eroon niin kauan kuin virus kiertää maailmaa – näin testauskriteerit tulevat muuttumaan

Esimerkiksi Uudellamaalla koordinaatioryhmä päätti eilen, että koronatestiä ei tarvita lievästi oireilevalta, jos hän on täysin rokotettu ja toisesta rokotuksesta on vähintään viikko. Myöskään heidän, jotka ovat sairastaneet varmennetun koronavirusinfektion puolen vuoden aikana, ei tarvitse lieväoireisina hakeutua testiin.

Testejä tarvitaan yhä

– Epidemian toivottavasti koko ajan laantuessa voidaan siirtyä kohti normaalimpaa diagnostiikkaa. Tässä vaiheessa testi tarvitaan kuitenkin vielä sellaisessa tilanteessa, jossa ihminen on altistunut koronalle ja hänellä on koronan oireita. Samoin aina tilanteissa, joissa potilaan vointi sitä edellyttää.

Lasten testaus puhuttaa

Käytännöt vaihtelevat

– Kun huolestuneita äänenpainoja on tullut siitä, että millä sitten estetään taudin leviäminen, jos ei testata, yksinkertainen vastaus on tietysti se, että pysymällä kotona, jos on sairas. Ohjeistus on ollut aina se.