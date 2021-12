STM perää nopeita ohjeita koululaisten koronaturvallisuuden parantamiseksi – THL:n Salminen: "Kotitestaus on iso mahdollisuus"

Salminen: Suomessa lapset saavat tartunnan yleensä aikuisilta

"Lapsiin kohdistuvia toimia punnittava tarkkaan"

– Ei voida mennä ihan puhtaasti sillä, että lasten täytyy tehdä jotain, että muut eivät altistuisi. Täytyy muistaa myös se, että suurin osa aikuisista on rokotettu. Jos ei ole rokotettu, tilanne on vähän toisenlainen. Mutta siihen voi itse vaikuttaa.

– Mutta WHO joutuu katsomaan koko alueensa tilannetta. Puolet WHO:n Euroopan maista on tilanteessa, jossa rokotuskattavuus on aivan muuta kuin Suomessa. Monissa EU:n ulkopuolissa maissa rokotuskattavuus on vain kymmeniä prosentteja.