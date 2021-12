Milloin hakeutua koronatestiin? 1,7 miljoonalle suomalaiselle tällä hetkellä ristiriitaiset ohjeet

– Koronatestiin täytyy hakeutua aina, jos on koronainfektioon viittaavia oireita, tai jos on tiedossa altistus tartunnalle tai esimerkiksi, jos koronavilkusta tulee hälytys, ja on altistunut, vaikka ei sitä itse tiedäkään, STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen kertoo MTV Uutisille.

– Jos tauti on lievä ja pärjäilee kotona ja joku toinen testin on saanut ja on todennäköistä, että tauti on koronaa. Hirveän suurta syytä lääketieteellisesti ei ole testiin hakeutua. Kotitestin voi tehdä, Salminen totesi.