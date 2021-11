Teho-osastoilla tilaa enää 12 koronapotilaalle ennen kriittisen rajan ylittymistä: "Potilaat eivät jakaudu tasaisesti"

– Meillä on kaiken kaikkiaan noin 300 paikkaa, joissa on valmius invasiiviseen hengityslaitehoitoon ja muuhun elintoimintojen tukihoitoon, jotka tehohoidoksi lasketaan. Niillä osastoilla, joissa koronapotilaita hoidetaan, on hieman päälle 250 paikkaa.

– Näin on, jos potilaat jakautuvat tasaisesti. He eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti.

Potilaita siirretty muualle Suomeen

Reinikaisen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta on viimeisen viikon aikana siirretty yksittäisiä potilaita muualle Suomeen. HUSissa on nyt 14 potilasta tehohoidossa koronan vuoksi.

– Meillä on tehohoitokapasiteetti mitoitettu normaalioloja varten ja resursseja on juuri sen verran, mitä tarvitaan normaalioloihin, eikä yhtään enempää.

Pysyvä lisäys tarpeen

– Tehohoitajista on kova pula. Tilanne on sellainen, että missään ei ole hoitajien reserviä, jotka voitaisiin töihin kutsua. Jonkin verran on sairaalan muissa pisteissä hoitajia, joilla on tehohoitokokemusta, mutta heitä ei ole paljon.