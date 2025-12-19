Viileä pohjoistuuli tuo jouluviikolla pikku pakkasta suureen osaan maata.

Maan etelä- ja länsiosissa perjantai on sateinen ja harmaa. Päivän aikana maan keskiosien yli kulkee vesisadealue, joka sulattaa Keski-Suomen lumia, ja lumiraja siirtyy yhä pohjoisemmaksi.

Lapissa talvi on täydessä käynnissä, ja lunta on paikoitellen jopa 70 senttiä. Lumitöitä on tiedossa ainakin Lapin pohjoisosissa, sillä lauantaina lunta on tulossa lisää.

Lauantaina säässä tapahtuu myös monien odottama käänne, sillä tuuli on kääntymässä puhaltamaan luoteen puolelta.

– Länsiosassa ja eteläosassa maata nähdään viimein aurinko, meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.

Myös sunnuntaipäivästä on tulossa aurinkoinen maan etelä- ja länsiosissa, ja sää on myös viilenemässä.

– Maanantaita kohden alkaa pakastua keskiosassakin maata, ja lumikuuroja on liikkeellä.

Joulu pikku pakkasessa

Joulunpyhiä kohti matkataan viileänraikkaassa pohjoistuulessa.

– Ehkä aattona ja joulupäivänä suuressa osassa maata olisi pikkupakkasta, ja jos siellä nyt joku lumikuuro tulisi etelässäkin, niin kyllähän se kaivattua väriä toisi maahan.

On mahdollista, että ainakin paikallisesti etelässäkin saadaan viettää valkeaa joulua, ainakin jossain määrin.

– En uskalla sanoa, että kaikkialla, mutta jos lumikuuro osuu omalle kohdalle, niin se kyllä valaisee maiseman. Toivotaan, että näitä lumikuuroja mahdollisimman moneen paikkaan riittäisi, kertoo Mäntykannas.