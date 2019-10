Myrsky iskee tänä iltana! Vaarallisesta tuulesta annettu jo varoituksia, syysmyräkkä tuo mukanaan jopa nelimetrisiä aaltoja – "Pienillä veneillä ei kannata merelle lähteä"

Forecan meteorologi Anna Latvala kertoo, että Suomen ylle on saapumassa myrskymatalapaine .

– Suomen pohjoisosassa sateita on tullut monin paikoin suurilta osin vetenä, koska matalapaineen mukana on tullut lämmintä ilmaa. Pohjois-Lapissa on kuitenkin tullut myös lunta, Latvala toteaa MTV Uutisille.