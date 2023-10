Tänään lämpötila on Etelä-Suomessa korkeimmillaan 15 astetta, kun maan keskivaiheilla liikutaan kymmenen asteen tuntumassa. Lapissa jäädään pääasiassa näiden lukemien alapuolelle, Sinisalo kertoo.

Suuressa osin maata on kohtalaista ja puuskaista tuulta. Kymmenen metriä sekunnissa ylittäviä puuskia on varsinkin Suomen etelä- ja keskiosissa. Valtaosassa merialueita on voimassa tuulivaroitus, ja Saimaalla varoitetaan voimakkaasta lännen ja luoteen välisestä tuulesta.