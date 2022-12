Huomenta Suomi palaa ja laajenee viikonloppuihin – uudet juontajat ovat tässä!

Tutustu uusiin juotajiin

Lorenz "Lore" Backman aloitti työelämänsä teatterin lavoilla, siirtyi sieltä tv-juontajaksi ja on toiminut viimeiset vuodet luennoitsijana, elämäntaitovalmentajana ja työnohjaajana. Hänellä on kolme ihanaa lasta ja vaimo, joka Loren sanoin "pitää hänet ruodussa". Loren erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat psykologia, filosofia, uskonnot, eksistentiaaliset kysymykset, luonto – hyönteisistä jäkäliin ja puihin, ilmastonmuutos sekä terveys ja ruoka.

Niina Backman on sanojensa mukaan "aavistuksen tulinen, ehkä välillä vähän pippurinen mutta kuitenkin lempeällä tavalla makea ja lämmin". Jos Niinan mieheltä Lorelta kysytään, hän kuvailisi puolisoaan sipuliksi, jossa on monta kerrosta. Toinen vaihtoehto olisi italiainen sitruuna. Niinan iso intohimo onkin ruoka. Hän ei tosin aina noudata reseptin ohjeita vaan luovasti räiskii oman mielensä mukaan. Myös terveys, liikunta, mökkeily ja luonto ovat lähellä Niinan sydäntä.

– Vuosia radiossa ja kuuntelijoiden arjessa mukana olleena on ihanaa luoda se sama tunne nyt viikonloppuun tv:ssä, kun teemme tätä ohjelmaa yhdessä – myös katsojien kanssa. Odotan innolla ja hyvillä fiiliksillä tulevaa – että saamme olla katsojien viikonlopuissa mukana. Huomenta Suomessa on lämmin ja keskusteleva tunnelma, joka tehdään yhdessä juontoparin, vieraiden, mielenkiintoisten aiheiden ja katsojien kanssa. Uskon, että parhaiten ensi vuoden viikonloppuja tulee kuvastamaan yhdessä tekeminen, Niina summaa.

Ira Hammermann tekee paluun tv-toimittajan tehtäviin. Hänen tv-uransa juontajana alkoi MTV:llä tasan 30 vuotta sitten. Ira on tiedon- ja elämännälkäinen kahden aikuisen lapsen äiti, jonka sydäntä lähellä on juuri nyt vapaaehtoistyö ukrainalaisten pakolaisten hyväksi. Iran kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti tiede, taide, kulttuuri ja yhteiskunnalliset aiheet.

– Tuskin maltan odottaa tammikuuhun! Pöllölaakso kuulostaa oikein sopivalta osoitteelta ihmiselle, joka on iltaisin yökukkuja ja aamuisin early bird! Ira intoilee.

Joanna Kuvaja on kolmen lapsen äiti ja vaimo sekä monipuolinen esiintyjä, jolla on takana jo yli 12 vuotta tv:ssä ja radiossa. Joanna on juontanut Radio Novan lisäksi muun muassa Huomenta Suomessa (2016–2019) sekä Viiden Jälkeen -ohjelmassa (2019–2021). Nyt hän palaa vuoden vanhempainvapaan jälkeen suurella innolla ja pienellä haikeudella tv-töiden pariin Viiden jälkeen -ohjelmaan ja uudistuneen Huomenta Suomen juontajaksi.