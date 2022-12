Huomenta Suomi -juontajat Niina ja Lorenz Backman jakavat saman työpaikan ensimmäistä kertaa vuosiin – listaavat asian valo- ja varjopuolet

Aikoinaan Huuma -viihdeohjelmasta sekä Suomen kansalle että toisilleen tutuksi tullut juontajapariskunta kertoo MTV Uutisille odottavansa jo innolla tammikuuta ja Huomenta Suomi -lähetysten käynnistymistä. Kaksikko on mielissään siitä, että he pääsevät jälleen tekemään töitä yhdessä.

Plussat ja miinukset

Oman puolison kanssa työskentelemisessä on Niinan ja Loren mukaan puolensa. Kaksikolle on rakentunut vuosien aikana omat roolit parisuhteessa, mutta työroolit ovat heidän mukaansa asia erikseen.

– Sitä on tietyllä lailla enemmän ehkä turvassa. Koska täytyy kuitenkin muistaa, että tuo on esiintymistä ja kameran edessä olemista, niin turva on erilainen. Sitä on tietyllä lailla kuin kotonaan työpaikalla, Niina säestää.